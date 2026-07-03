“No tengo problemas con él”: qué dijo el hombre formalizado por amenazar al embajador de Estados Unidos

Mauricio Castillo quedó con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse tanto a Brandon Judd como a la sede diplomática norteamericana.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Con la medida cautelar de arresto domiciliario total quedó tras su formalización el hombre que fue detenido por la PDI tras amenazar al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

La indagatoria se inició luego de que el pasado 22 de junio se presentara una denuncia por la intimidación contra el representante diplomático norteamericano.

De acuerdo con lo informado, el sujeto fue identificado como Mauricio Castillo Guerra, de 51 años, quien es conocido en las redes sociales por su apodo Potro Winner y, luego de ser formalizado, el tribunal también le prohibió acercarse tanto al embajador como a la sede diplomática.

La investigación estableció que el individuo realizó varias llamadas telefónicas a la embajada estadounidense, en las que aseguró que la esposa de Judd había muerto y su cuerpo estaba junto a él.

Al referirse al caso, el fiscal de Las Condes, Rodrigo Varela, precisó que el detenido mantenía cuentas en TikTok e Instagram, en las que transmitió estos llamados.

“Subía varias de las amenazas que realizaba a diferentes servicios públicos“, manifestó el persecutor sobre el accionar del detenido por amenazar al embajador de Estados Unidos.

Defensa del acusado de amenazar al embajador de Estados Unidos

En sus primeras declaraciones tras ser formalizado, Potro Winner descartó de plano haber amenazado al embajador de Estados Unidos.

“No he amenazado a nadie, dije cosas que no eran verdad, por ejemplo, que la esposa del embajador estaba muerta a mi lado“, le dijo Castillo a T13.

Descartó que sus dichos pudieran constituir una amenaza, “porque yo no dije que la iba a matar, dije que estaba muerta a mi lado y que no estaba respirando, y que qué hacía”.

Consultado respecto a qué mensaje le entregaría al embajador Brandon Judd, Castillo dijo que “le diría que no tengo problemas con él y me gustaría disculparme, porque él era la persona que estaba de paso. Quería contrastar llamando a los servicios de seguridad, Bomberos, Carabineros, etcétera”.

Además, admitió que realizaba llamadas a distintos servicios de emergencias en las que inventaba situaciones inexistentes, en las que insultaba a los operadores porque no respondían como esperaba. “¿Y cómo saben ellos que era ficticia? Si yo soy buen actor“, argumentó al respecto.

En cuanto a por qué lo hace, sostuvo que “es para hacer más contenido, porque si lo hago en forma seria, nadie me va a ver. Simplemente para eso. Para tener más visitas, lo reconozco“, concluyó.