Todo lo que se sabe del hombre detenido por amenazar al embajador de Estados Unidos

El procedimiento se realizó en la comuna de Lo Barnechea, tras la denuncia presentada el pasado 22 de junio.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A disposición del Ministerio Público será puesto este jueves 2 de julio el hombre que fue detenido por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), tras ser vinculado a las amenazas proferidas contra el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

De acuerdo con lo informado por la policía civil, el procedimiento se realizó en la comuna de Lo Barnechea, al dar cumplimiento a una orden de entrada y registro.

La indagatoria en torno al caso se inició luego de que el pasado 22 de junio se presentó una denuncia por las amenazas.

Quién es el detenido por amenazar al embajador de Estados Unidos

Según detalló La Tercera, se identificó al sujeto detenido este miércoles como Mauricio Castillo Guerra, de 51 años.

Por su parte, el reporte policial apuntó que durante el allanamiento al domicilio del sospechoso se incautó un arma a fogueo, drogas y un dispositivo electrónico. Respecto de este último elemento, se indicó que lo vincularía directamente con las amenazas proferidas contra el embajador de Estados Unidos.

En principio, la formalización del detenido se vinculará con los objetos encontrados en su residencia, pero paralelamente proseguirán las investigaciones respecto de las amenazas contra el representante diplomático estadounidense.

Las intimidaciones contra Brandon Judd habrían sido realizadas mediante pitanzas telefónicas y posteriormente difundidas a través de YouTube, reportó The Clinic.

Lo anterior fue ratificado por el subcomisario de la Bicrim de Las Condes, Ignacio Ramírez, quien detalló que “son amenazas que, si bien se dan en un contexto privado de llamadas telefónicas, luego son publicadas en distintos medios digitales“.

“Muchas personas viralizaron esta información y pudieron tener acceso tanto a las llamadas como a las imágenes donde este sujeto realizaba las amenazas, tanto en contra de autoridades como en contra de instituciones públicas“, complementó.