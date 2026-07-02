Economistas rebaten llamado de Kast a seguir el modelo de Paraguay: “No hay crédito y existe nula institucionalidad”

Economistas de todos los sectores dejaron en claro que Paraguay no ha concretado una caída en el impuesto corporativo, como lo dejó ver el mandatario.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast terminó su gira por Uruguay y Paraguay, donde destacó el modelo económico de este último país, aseverando que son un ejemplo a seguir.

“Es un ejemplo para toda la región: un país que ha sabido ir ordenando sus cuentas, como decimos nosotros, ordenando la casa“, declaró el jefe de Estado, quien puso énfasis en la supuesta rebaja al impuesto corporativo como clave para su crecimiento.

Sin embargo, economistas de todos los sectores salieron a rebatir las palabras de Kast, apuntando a no eran precisas, como lo dejó en claro Claudio Agostini, de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien indicó a radio Cooperativa que “Paraguay no ha bajado los impuestos. La regla del 10-10-10 la tiene hace muchos años. Y Paraguay, la gran reforma tributaria que hizo, que fue el 2019 y empezó a operar el 2020, no tocó esas tasas. El IVA era 10% antes y después de la reforma, el de renta empresarial era 10% antes y después, el de la renta personal era 10% antes y después de la reforma”.

“Gran parte de lo que pasó en Paraguay fue, sin tocar las tasas, hacer que más contribuyentes pagaran y que algunos que no pagaban empezaran a pagar, sobre todo por el lado de los agricultores y los profesionales independientes. Y además bajó la tasa de evasión haciendo cosas que Chile hizo mucho antes. Dentro de esa reforma, por ejemplo, Paraguay empezó desde el 2020 gradualmente a usar facturación electrónica. Nosotros en Chile hacemos eso desde el 2014, seis años antes que Paraguay”, argumentó Agostini.

El economista fue claro: “concluir que Paraguay bajó los impuestos y por eso creció al 5% es equivocado, porque esa tasa no la bajó, está en 10% hace muchos años. (…) Si la explicación fuera esa, bueno, Paraguay debería llevar creciendo al 5% veinte años, porque ha tenido la tasa del 10% hace muchos años, y no es verdad eso”.

Una postura similar dejó ver el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, quien explicó que el crecimiento económico de Paraguay se solventa en las exportaciones de soya y no en la baja de tributos.

En esta línea, recalcó que “no sé si es un país que yo quisiera compararme con los niveles de evasión que tiene”, ya que “es un país que tiene un nivel de desarrollo muchísimo más bajo que el chileno, con un sistema desintegrado completamente, no hay crédito. Tú pagas el impuesto de ese 10, después tienes impuesto a los dividendos también”.

“Yo no diría para nada que es el ejemplo. Paraguay lo único que está haciendo, en buena hora, es que ha empezado a crecer más, pero era un país extremadamente pobre con casi nula institucionalidad”, añadió.

Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda de Sebastián Piñera, coincidió que “Paraguay es un país muy distinto, hay que ser muy cuidadosos con las comparaciones internacionales: son contextos sociales distintos, culturales, educacionales. A mí me gusta mucho más compararnos con nuestra propia trayectoria”.