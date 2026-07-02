“Nunca fue confirmado”: Ministra Duco se refiere al caso BTS y acusa a productora de vender entradas sin autorización

“La productora (DG Medios) estaba en conocimiento y sabía que no le habíamos confirmado el decreto e igual se vendieron las entradas”, afirmó.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, se refirió a la controversia por los conciertos de BTS programados en el Estadio Nacional, asegurando que las fechas nunca contaron con la aprobación formal necesaria para su realización.

En conversación con 24 Horas, la secretaria de Estado sostuvo que el proceso administrativo no llegó a concretarse y cuestionó el actuar de la productora involucrada.

“Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado. El Instituto Nacional del Deporte nunca confirmó con los decretos de confirmación que se suelen hacer en estos casos las fechas, y se ha hecho común que las productoras salgan a vender entradas sin estas confirmaciones, cosas que pagan los fans como las ARMY, que están sufriendo la acción de haber comprado una entrada a un recinto donde nosotros ahora, por características técnicas del concierto, que significan más de 600 toneladas para el pasto del Estadio Nacional, no podemos confirmar”, señaló.

Ministra Duco se refiere al caso BTS y acusa a productora de vender entradas sin autorización

En esa misma línea, Duco recalcó que la productora DG Medios habría avanzado en la venta de entradas sin contar con la autorización oficial del recinto.

“La productora (DG Medios) estaba en conocimiento y sabía que no le habíamos confirmado el decreto e igual se vendieron las entradas”, afirmó.

Los conciertos estaban programados para los días 14, 16 y 17 de octubre de 2026, sin embargo, el Instituto Nacional del Deporte (IND) informó posteriormente la no autorización del uso del Estadio Nacional en esas condiciones.

Pese a ello, la ministra indicó que se han ofrecido alternativas para la realización de los shows dentro del mismo recinto deportivo.

“Hemos estado con muchas conversaciones con la productora; no es un tema del deporte contra la cultura; al contrario, estamos abiertos a que el Parque Estadio Nacional es un espacio donde tiene que convivir el deporte y la cultura; por eso estamos dando alternativas”, explicó.

Respecto a los informes técnicos del IND, la autoridad advirtió que el montaje propuesto implicaría un impacto estructural significativo en la cancha.

“No puede ser en perjuicio de la cartera del deporte, eso no lo podemos permitir. Nunca el pasto del Estadio Nacional ha recibido 600 toneladas, es un escenario que va al centro y que es 360° y cubre todo el paso; entonces tiene trascendencia mucho mayor e impacta a fechas deportivas que tiene todo el resto del año”, argumentó.

Finalmente, Duco enfatizó los riesgos que implicaría la instalación del escenario propuesto.

“No solo se daña el pasto, sino que se hunde la cancha por los estudios que hemos hecho. Es muy irresponsable aceptar un concierto de esas magnitudes dentro del coliseo, pero estamos dando opciones y soluciones, dar las facilidades para que BTS venga a Chile y las ARMY tengan su concierto, pero de la cancha sur”, sostuvo.

La ministra cerró señalando que el objetivo es compatibilizar los eventos culturales y deportivos sin afectar la programación del recinto.

“Si el escenario cambia y nosotros podemos asegurar que la agenda deportiva puede continuar, no tenemos ningún problema en que los distintos conciertos se sigan realizando; estaríamos encantados de que así fuera”, concluyó.