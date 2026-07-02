El proyecto prohíbe que cónyuges y familiares de autoridades hasta el tercer grado de consanguinidad accedan a cargos públicos.

El diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, reactivó en el Congreso el proyecto conocido como la Ley Antipitutos, una propuesta originalmente presentada en 2017 por el entonces parlamentario José Antonio Kast, y que busca restringir el acceso a cargos públicos de familiares directos de autoridades.

La iniciativa apunta a evitar que personas con vínculos familiares con altas autoridades ingresen a la administración pública por su parentesco, priorizando los méritos y la idoneidad por sobre las relaciones personales.

Vuelve la Ley Antipitutos al Congreso y reabre debate por nepotismo en el Estado

En términos concretos, el texto establece que cónyuges, hijos y parientes hasta tercer grado de consanguinidad del Presidente de la República, ministros, parlamentarios, alcaldes y otras autoridades no podrían acceder a cargos en el Estado, salvo que lo hagan mediante el sistema de Alta Dirección Pública.

El proyecto ya había sido desarchivado anteriormente en 2022 por el propio diputado Meza, y en marzo de 2025 fue rechazado en la Cámara Baja. En esa votación no alcanzó el quorum necesario de 77 votos a favor, obteniendo solo 64 respaldos y 36 abstenciones, varias de ellas provenientes de parlamentarios de Chile Vamos.

En ese contexto, la nueva versión del proyecto incluye modificaciones que amplían su alcance. La propuesta de Meza sería más robusta, ya que ahora incorpora nuevas autoridades como delegados presidenciales, gobernadores regionales, consejeros regionales y concejales.

Respecto a las excepciones, el texto mantiene la posibilidad de que un familiar pueda acceder a un cargo si demuestra idoneidad mediante un concurso público transparente, siempre que la autoridad vinculada no haya intervenido en el proceso. Además, la iniciativa incorpora sanciones más estrictas en caso de incumplimiento.

El proyecto también contempla un artículo transitorio que abre la posibilidad de revisar nombramientos recientes. Según se detalla, en caso de ser aprobada, la norma podría tener efectos retroactivos de hasta seis meses, lo que permitiría revisar designaciones realizadas en ese período.