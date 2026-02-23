Embajador de Estados Unidos justificó revocación de visas a funcionarios de Gobierno: “Vamos a proteger nuestros intereses de seguridad”

Brandon Judd abordó el proyecto de cable submarino entre Chile y China, sosteniendo que iniciativas de telecomunicaciones vinculadas a infraestructura crítica, “pueden llegar a convertirse en un riesgo para la soberanía y la seguridad”.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, abordó la revocación de visas a funcionarios de Gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz, a través de una transmisión en Instagram.

La decisión se tomó en medio de la polémica por el proyecto de cable submarino Chile China Express, por lo que argumentó que iniciativas de telecomunicaciones vinculadas a infraestructura crítica, pueden llegar a convertirse en un riesgo para la soberanía y la seguridad.

“Todos tenemos un interés propio en esta región (…) y los Estados Unidos siempre tomará las medidas necesarias para protegerla”, sostuvo. “Desde hace años hemos estado pidiendo encarecidamente al gobierno chileno que adopte mecanismos de evaluación de inversiones (…) cuando un país no protege su infraestructura crítica, arriesga perder su soberanía“, agregó.

En esa misma línea, el embajador de Estados Unidos defendió la revocación de las visas porque “es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país. Nadie tiene el derecho a una visa (…) vamos a proteger nuestros intereses de seguridad nacional”.

Embajador de Estados Unidos reveló advertencia en ciberseguridad

En su alocución, Brandon Judd reveló que alertó a autoridades de Gobierno respecto a “incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros“, lo que habría afectado a diversas empresas, lo que podría poner en riesgo la información personal de diversos usuarios.

“Compartimos esta información con el gobierno de Chile, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de alguna acción tomada para remediar la situación“, recalcó.