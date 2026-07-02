Las labores de búsqueda siguen en marcha mientras aumenta el número de víctimas y miles de familias enfrentan las consecuencias de la destrucción.

La emergencia provocada por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela continúa dejando un panorama desolador. Conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, las autoridades han actualizado el balance de víctimas, confirmando que el desastre sigue cobrando vidas y evidenciando la magnitud de una de las peores tragedias naturales registradas en el país en las últimas décadas.

Los reportes oficiales indican que el número de personas fallecidas asciende a 2.595, mientras que más de 12.400 personas han resultado heridas, muchas de ellas con lesiones de gravedad que mantienen saturados hospitales y centros de atención de emergencia.

Aumentan a 2.595 la cifra de fallecidos tras los terremotos en Venezuela

En distintas localidades, los equipos de rescate trabajan sin descanso entre edificios colapsados, viviendas reducidas a escombros y carreteras dañadas. Las difíciles condiciones del terreno y la complejidad de las operaciones han complicado la localización de posibles sobrevivientes, aunque las brigadas mantienen la esperanza de encontrar personas con vida.

Mientras tanto, miles de familias permanecen en refugios temporales después de perder sus hogares, enfrentando además la escasez de servicios básicos como agua potable, electricidad y comunicaciones. Organismos de emergencia continúan desplegando recursos para atender a la población afectada y coordinar la distribución de ayuda humanitaria.

En ese contexto, expertos advierten que el impacto del desastre se extenderá durante meses debido a los severos daños en infraestructura, viviendas y servicios públicos, lo que anticipa un largo proceso de reconstrucción para las comunidades golpeadas por los sismos.

Debido a lo anterior, las autoridades mantienen el llamado a la población para seguir las recomendaciones de protección civil, mientras continúan las evaluaciones estructurales y las labores de asistencia en las regiones afectadas. Entretanto, el país permanece atento a nuevas actualizaciones del balance oficial, ya que las cifras podrían seguir aumentando conforme avanzan las tareas de búsqueda y verificación de víctimas.