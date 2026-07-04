VIDEO – “Siempre quise…”: la defensa del exseremi de Salud detenido tras hacerse pasar por carabinero

“Estamos hablando de una persona adulta, un odontólogo de la región que es bastante conocido”, confirmó el coronel de Carabineros, Juan Escobar.

RRSS.

A disposición del Ministerio Público para el control de detención y su formalización este sábado por cargos de usurpación de funciones públicas, infracción a la Ley de Control de Armas y receptación de vehículo motorizado, quedó el exseremi Matías Letelier.

Letelier se desempeñó como seremi de Salud durante algunos días de 2018, durante la segunda administración del presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, tuvo que dejar su cargo en la Región de Coquimbo, luego de que se comprobó que su currículum contenía antecedentes académicos y profesionales falsos, por lo que se le exigió la renuncia.

Qué dijo el exseremi que se hizo pasar por carabinero

Todo se originó luego de que vecinos alertaron a Carabineros de la presencia de un hombre vestido como funcionario policial, con un arma al cinto, mientras realizaba fiscalizaciones vehiculares en La Serena.

De acuerdo con lo reportado, la detención del exseremi de Salud se produjo cuando efectivos de la policía uniformada lo sorprendieron mientras se hacía pasar por carabinero y realizaba controles a los automóviles en la Avenida del Mar.

Además, durante el procedimiento se estableció que Letelier se desplazaba en un auto con encargo vigente por robo.

“Se trata de un procedimiento acontecido en la ciudad de La Serena, a raíz de la fiscalización vehicular de un automóvil que transitaba por la comuna de La Serena, constatando que al interior de este vehículo se encontraba una persona, quien utilizaba prendas de vestir similares a las institucionales, junto a otros elementos utilizados para la función policial“, explicó el capitán Óscar Valdés.

Tras su captura, el coronel Juan Escobar, de la Prefectura de Carabineros de Elqui, dijo que el exseremi “señaló que tenía un gran cariño por Carabineros y siempre quiso ser uno“.

“Estamos hablando de una persona adulta, un odontólogo de la región que es bastante conocido acá. Es un procedimiento bastante atípico“, complementó el oficial.