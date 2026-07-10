La denuncia sobre red de pornografía infantil que remece al Colegio Marista de Rancagua

Fueron alumnas de tercero y cuarto medio quienes denunciaron el hecho ante las autoridades del establecimiento.

El Colegio Marista de Rancagua inició una investigación interna luego de que alumnas de tercero y cuarto medio denunciaran la existencia de una presunta red de pornografía infantil que sería manejada por estudiantes del establecimiento.

Fue a través de un comunicado que las adolescentes presentaron ante las autoridades pertinentes, donde manifestaron su “repudio total“. Además, exigieron que se apliquen las medidas correspondientes contra los responsables, además de resguardar a las víctimas.

En el documento denunciaron que los involucrados en esta red comercializaban fotografías y material audiovisual íntimo de alumnas menores de edad, según consignó T13.

Las alumnas afirmaron que “operaban mediante la venta de material visual de alumnas menores de edad, exponiendo y vulnerando su intimidad en el ámbito sexual“, además de difundir imágenes privadas sin autorización.

Además manifestaron su preocupación puesto que quienes están detrás de esta presunta red de pornografía infantil en el Colegio Marista de Rancagua, continúan compartiendo salas y patios con las víctimas.

El establecimiento confirmó el recibo de esta denuncia y aseguraron que pusieron todos los antecedentes a disposición de la justicia. Junto con eso se activaron los protocolos internos y reafirmó su compromiso con la protección de las estudiantes aplicando las sanciones correspondientes una vez que se identifique a los responsables.