Todo lo que debes saber sobre el duelo de España vs Bélgica por los cuartos del Mundial 2026

La vigente campeona de Europa busca meterse en las semis de un Mundial después de 16 años. Al frente, estará Bélgica, que viene con confianza tras golear a uno de los anfitriones.

Continúa la acción en el Mundial 2026 este viernes, donde España y Bélgica medirán fuerzas por un cupo en las semifinales.

El vigente campeón de Europa llega a este encuentro de cuartos de final tras eliminar a Portugal y Austria en las eliminatorias anteriores, mostrando una gran solidez defensiva. De hecho, es la única selección que no ha recibido goles en toda la competición.

En el caso de Bélgica, viene de golear a Estados Unidos y de remontar un increíble partido ante Senegal. Ahora, los dirigidos por Rudi García buscan emular su mejor participación en Mundiales, cuando en Rusia 2018 alcanzó las semifinales.

A qué hora y dónde ver el partido de España vs Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026

El duelo entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 se jugará este viernes 10 de julio a las 15:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Este encuentro se podrá ver en vivo en TV abierta a través de Chilevisión, por cable en DSports, y en streaming se podrá seguir en DGO y Paramount+.

El ganador de esta llave, que será dirigida por el árbitro inglés Michael Oliver, enfrentará a Francia el martes 14 de julio a las 15:00 horas.