Contra compañeros de trabajo: detalles de la denuncia que presentó subcomisario de la PDI ante la Fiscalía

La acusación apunta a “algunos hechos que son calificados en ella como de actos de corrupción”, detallaron desde Fiscalía.

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó el ingreso de una denuncia por parte del subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Silva, a días de que se parapetara en un edificio de Las Condes donde aseguró ser víctima de amenazas de muerte por querer denunciar hechos de corrupción en la institución.

Felipe Sepúlveda, fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, detalló que la acusación del uniformado está dirigida a compañeros de trabajo.

“Hay una denuncia que recibimos en la fiscalía por parte de algunos hechos que son calificados en ella como de actos de corrupción, de eventuales delitos funcionarios, y que estamos en estos momentos investigando”, indicó.

Sepúlveda descartó que la denuncia del subcomisario de la PDI incluya a fiscales, pese a que en un principio apuntó contra ellos. “No existe en la investigación, hasta el momento, ningún acto de imputación a fiscales“, recalcó.

“Hay, en este caso, imputaciones respecto de situaciones concretas en la institución y el lugar donde él trabaja, que se están investigando“, aseveró.

Es “una denuncia en contra de compañeros de trabajo, en este caso, y que guardan relación con hechos que revisten cierta gravedad y que son delitos funcionarios“.

En su declaración, según informó CHV Noticias, Silva aseguró que sus pares y la jefatura lo obligaban a pedir “cosas” a víctima sde delitos. “Me dijo que hablara con el señor y que le pidiera cosas, pues, que los policías que trabajan conmigo no querían seguir conmigo porque no ganaban nada“, indicó.

Con respecto a la seguridad del funcionario, el fiscal Sepúlveda sostuvo que “lo que hemos hecho es adoptar medidas conforme las atribuciones que nos otorga la ley. La fiscalía tiene una Unidad de Víctimas y Testigos, la cual puede tomar medidas de protección respecto de personas que realicen denuncias. Hemos tomado algunas medidas y las voy a reservar, por seguridad”.