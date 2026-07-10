Encuesta Black & White: un 60% estima que la economía chilena no repuntará mientras Quiroz lidere Hacienda

Una nueva entrega de la encuesta Black & White reveló una crítica evaluación de parte de la ciudadanía hacia el exministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND).

En una escala del 1 al 7, un 61% evaluó al secretario de Estado con una nota del 1 al 4 lo que, a su vez dio como resultado una nota 3,5. Las evaluaciones positivas aumentan en los segmentos socioeconómicos C3 —clase media baja emergente— y DE, correspondiente a clase baja, en hombres y en personas mayores.

En esa línea, un 60% considera que la economía chilena no repuntará mientras Quiroz encabece el Ministerio de Hacienda. La percepción más crítica se concentra en el segmento C2 —clase media—, en mujeres y a medida que disminuye la edad.

Paola Assael, de Black & White, aseveró que el sondeo da cuenta de que “es el peor momento del presidente José Antonio Kast, y por primera vez en años la preocupación por la economía le gana a la preocupación por la delincuencia”.

También, que los encuestados sienten “incertidumbre y desconfianza respecto al rumbo económico” y que “esto da cuenta de que la gente difícilmente evalúa ex ante las medidas macroeconómicas, y en cambio resiente fuertemente las medidas que afectan directamente el bolsillo, como lo fue el aumento de precio de la bencina”. Un 60% también declaró que el rumbo del país, la situación nacional y sus finanzas personales le preocupan en la misma proporción y solo un 28% evalúa positivamente la manera en la que el presidente Kast está conduciendo su Gobierno.