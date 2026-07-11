Las razones de la justicia para declarar en rebeldía al gobernador Rodrigo Mundaca

La resolución fue adoptada por el Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso en el marco de una demanda por jactancia.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, fue declarado en rebeldía por el Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso, luego de no asistir a una audiencia relacionada con la demanda por jactancia presentada por el abogado Raimundo Palamara.

La resolución se adoptó durante la audiencia de contestación y conciliación realizada la semana pasada. Aunque el Gobierno Regional estuvo representado por un abogado, el tribunal resolvió declarar la rebeldía de Mundaca en su calidad de persona natural, ya que también figura como demandado en la causa.

La acción judicial se originó a partir de declaraciones realizadas por el gobernador durante una sesión del Consejo Regional, en las que hizo referencia al abogado Raimundo Palamara.

Durante la audiencia, el representante legal de Palamara, Salvador Makluf, sostuvo que “es muy sutil” la diferencia entre el cargo que ejerce Rodrigo Mundaca y su representación como persona natural. Pese a ello, el tribunal resolvió mantener la declaración de rebeldía.

Además, el abogado pidió que “en un mínimo razonable, se reconozca por el Gobierno Regional y por Mundaca que no es efectivo que exista alguna acción judicial o de cualquier índole en su contra, o que se vaya a presentar en el futuro, retrotrayendo las palabras del Gobernador frente al plenario por el Consejo Regional”.

Tras conocerse la decisión, la Unidad de Fiscalía del Gobierno Regional de Valparaíso manifestó su desacuerdo con lo resuelto por el tribunal.

En una declaración escrita indicó que “la decisión del tribunal de declarar la incomparecencia de don Rodrigo Mundaca en su calidad de persona natural a la audiencia celebrada el día 9 de julio, no es compartida por esta institución, ya que, a la referida audiencia compareció un abogado de este servicio que cuenta con el respectivo mandato judicial”.