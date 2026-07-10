El millonario monto que deberá pagar el Hospital Félix Bulnes por la muerte de un paciente con síndrome de Down

La justicia responsabilizó al recinto asistencial por la atención brindada a un paciente durante su hospitalización y cuestionó duramente el actuar del personal médico.

El 29° Juzgado Civil de Santiago condenó al Hospital Félix Bulnes a pagar una indemnización de $850 millones a la familia de Óscar Walter Díaz, un hombre de 38 años con síndrome de Down que falleció en 2020 tras ser hospitalizado por una neumonía derivada del Covid-19.

El tribunal determinó que el paciente recibió una atención negligente y que fue víctima de un trato discriminatorio durante su permanencia en el recinto asistencial.

Según los antecedentes del caso, pese a presentar un estado de salud delicado, el hombre permaneció varios días en un box debido a la falta de camas. Durante su hospitalización su condición empeoró y, de acuerdo con la investigación, solo se registraron dos controles médicos en cinco días, además de no contar con monitoreo permanente.

El reportaje que reveló el caso señala que “De acuerdo a los documentos internos, el paciente fue trasladado a la sala de reanimación, pero el doctor de turno determinó no realizar maniobras de RCP, debido a su ‘cuadro base’. Si bien se investigó o intentó descifrar ese concepto, dado que Óscar no tenía otra enfermedad, lo que más se acercó a esa descripción fue su condición de síndrome de Down”.

En su sentencia, el tribunal fue enfático al señalar que “Ni la pandemia ni las circunstancias extraordinarias de la época pueden ser utilizadas como una justificación ad hoc para encubrir la desatención institucional y el trato inhumano infligido al paciente”.

Por ello, la justicia ordenó al Hospital Félix Bulnes indemnizar a la familia por su “actuar negligente y discriminatorio”, concluyendo además que la víctima fue sometida a un trato “profundamente indigno”.