Intenso sistema frontal en RM y zona centro sur: cuántos mm de lluvia caerán en cada sector

Un intenso sistema frontal se hará sentir en gran parte del país con lluvias que afectarán a la zona centro y centro-sur durante la semana.
Bajo este contexto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes, cuyo fenómeno se extenderá hasta el domingo 19 de julio.
Este evento abarcará desde la Región de Atacama hasta el Biobío, donde algunos sectores podrían acumular más de 80 milímetros en un día.
Cuántos mm de lluvia caerá en cada región en marco del sistema frontal
Región de Atacama:
- Litoral: 15 a 25 mm el viernes 17 y el sábado 18. El domingo se esperan entre 20 y 30 mm.
- Cordillera de la Costa y sectores de valles: 20 a 30 mm el viernes 17, el sábado 18 y el domingo 19 de julio.
- Pampa: 20 a 30 mm el 17, el 18 y el domingo 19 de julio.
- Precordillera: 20 a 40 mm el viernes 17, el sábado 18 y el domingo 19.
Coquimbo:
- Litoral: 30 a 40 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 25 a 35 mm el sábado 18.
- Cordillera de la Costa: 35 a 45 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 30 a 40 mm el sábado 18.
- Precordillera y valles precordilleranos: 40 a 50 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 35 a 45 mm el sábado 18.
Región de Valparaíso:
- Litoral: 50 a 60 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 35 a 45 mm el sábado 18.
- Cordillera de la Costa: 50 a 60 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 40 a 50 mm el sábado 18.
- Precordillera y valles precordilleranos: 55 a 65 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 40 a 50 mm el sábado 18.
Región Metropolitana:
- Cordillera de la Costa: 40 a 60 mm el jueves, 50 a 60 mm el viernes y 40 a 50 mm el sábado.
- Valle: 40 a 60 mm el jueves, 40 a 60 mm el viernes y 35 a 45 mm el sábado.
- Precordillera: 45 a 65 mm el jueves, 40 a 60 mm el viernes y 35 a 45 mm el sábado.
O’Higgins:
- Litoral: 45 a 65 mm el jueves y 40 a 60 mm el viernes.
- Cordillera de la Costa: 50 a 70 mm el jueves y 40 a 60 mm el viernes.
- Valle: 40 a 60 mm el jueves y el viernes.
- Precordillera: 50 a 70 mm el jueves y el viernes.
Región del Maule:
- Litoral: 60 a 80 mm el miércoles y 40 a 60 mm el jueves.
- Cordillera de la Costa: 60 a 80 mm el miércoles y 40 a 60 mm el jueves.
- Valle: 60 a 80 mm el miércoles y 40 a 60 mm el jueves.
- Precordillera: 60 a 80 mm el miércoles y 60 a 80 mm el jueves.
Ñuble:
- Litoral: 60 a 80 mm el martes y 40 a 60 mm el miércoles.
- Cordillera de la Costa: 60 a 80 mm el martes y 40 a 60 mm el miércoles.
- Valle: 60 a 70 mm el martes y 60 a 80 mm el miércoles.
- Precordillera: 60 a 70 mm el martes, 70 a 85 mm el miércoles y 50 a 70 mm el jueves.
Región del Biobío:
- Litoral: 70 a 80 mm el martes y 40 a 55 mm el miércoles.
- Cordillera de la Costa: 70 a 80 mm el martes y 40 a 60 mm el miércoles.
- Valle: 70 a 80 mm el martes y 70 a 80 mm el miércoles.
- Precordillera: 70 a 80 mm el martes y 70 a 85 mm el miércoles.