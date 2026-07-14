Sistema frontal en la RM: los 175 puntos críticos y las zonas de riesgo donde viven más de un millón de personas

Las autoridades identificaron sectores críticos de la capital que podrían verse afectados por inundaciones, desbordes y otros eventos asociados al sistema frontal.

A horas de la llegada de un intenso sistema frontal a la zona central, el Gobierno Regional Metropolitano presentó un análisis que identifica 175 zonas de riesgo en las 52 comunas del Gran Santiago, donde existe un elevado riesgo de emergencias asociadas a las lluvias.

En ese contexto, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, advirtió que “hemos tomado conocimiento, al igual que el resto del país, de un sistema frontal muy significativo. Estamos hablando de entre 140 hasta 200 milímetros en un curso de cuatro días, es decir, puede llover en cuatro días lo que a veces llueve en un año (…) y frente a eso, lo que hemos dispuesto, junto con Senapred, la delegación presidencial y todos los municipios, es activar el sistema de emergencia”.

La autoridad agregó que “Santiago tiene 175 puntos críticos, de los cuales 74 son particularmente críticos, y hay uno que es en la población o el campamento El Telar en Talagante que es de máxima criticidad, porque está literalmente en el lecho del río”.

Sistema frontal en la RM: más de un millón de personas viven en zonas de riesgo

El informe concluyó que 1.074.188 personas residen dentro de áreas de influencia de estos puntos de riesgo, donde podrían registrarse desbordes de ríos y esteros, anegamientos, colapso de colectores de aguas lluvias, activación de quebradas, flujos de barro, erosión y otros eventos derivados de las precipitaciones.

Entre la población expuesta se encuentran más de 63 mil niños menores de cinco años, más de 111 mil escolares, cerca de 58 mil adolescentes y 225 mil adultos mayores, considerados grupos especialmente vulnerables ante este tipo de emergencias.

Las comunas con la mayor cantidad de habitantes en zonas de riesgo son Peñalolén, Pudahuel, San Bernardo, La Florida, Recoleta y El Bosque, aunque también aparecen con una exposición importante sectores como Quilicura, Puente Alto, Cerro Navia, Conchalí, Cerrillos y Lo Prado.

El análisis también identificó establecimientos educacionales y centros de salud ubicados dentro de las áreas de mayor riesgo.

Entre las comunas con más infraestructura expuesta destacan San Bernardo, Pudahuel, Peñalolén, El Bosque, Recoleta y La Florida, donde decenas de colegios y recintos asistenciales podrían verse afectados si las lluvias alcanzan la intensidad pronosticada.

Ante este escenario, Orrego sostuvo que “le hemos hecho un llamado también al Ministerio de Educación que evalúe el tema de clases para el día viernes. Este es un día sándwich por el feriado del día jueves. Si la lluvia es demasiado intensa, creo que corresponde suspender clases preventivamente, porque la ciudad probablemente va a responder mejor con menos carga de transporte ese día en la mañana”.

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