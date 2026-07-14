Familiares tenían razón: quiénes son los siete fallecidos por choque e incendio en Barrio Franklin

Si bien en un principio se había informado de cinco personas muertas, familiares ya habían dado cuenta que no era la cifra correcta.

Ya lo anticipaban sus familiares: horas después del fatal choque y posterior incendio que se registró durante la madrugada en el Barrio Franklin, se confirmó que fueron siete los fallecidos.

Si bien en horas de la mañana Bomberos informó la muerte de cinco personas, gracias a las diligencias de las últimas horas se logró ratificar la nueva cifra.

El seremi de Seguridad de la RM, Juan Andrés Barrientos, precisó que las víctimas corresponden a cinco hombres y dos mujeres, todos ellos de nacionalidad venezolana.

La autoridad hizo un llamado a los familiares de los fallecidos en este hecho ocurrido en el Barrio Franklin a “que se puedan trasladar al Servicio Médico Legal (…) para corroborar la identificación de estas personas“.

Será en dicho organismo donde se realizará la correspondiente autopsia que llevará a dar con la identidad de cada uno de ellos, por lo que de momento se mantienen registrados como NN.

Horas antes de la noticia, el fiscal Fernando Ruiz afirmó que, aún así, “serían todas personas de nacionalidad venezolana” de entre 20 a 30 años de edad y se trataría de hombres y mujeres.

La investigación del choque y posterior incendio quedó en manos de la SIAT de Carabineros.