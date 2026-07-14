Frente Amplio se alista a renovar su plana mayor, en lo que parece carrera ganada para su actual presidenta

La timonel Constanza Martínez aparece con ventaja sobre la diputada Gael Yeomans para los comicios del 8 y 9 de agosto. En paralelo, cuatro listas compiten por el comité central, la instancia que define las decisiones políticas del partido.

Este lunes partió la campaña en el Frente Amplio en vistas a la elección interna del 8 y 9 de agosto. Poco menos de un mes tendrán las listas lideradas por Constanza Martínez, actual timonel de la colectividad, y la diputada Gael Yeomans para convencer a la militancia

Fuentes del partido indican que la más probable ganadora será Martinez. ¿El motivo? La aritmética de los lotes internos favorece a la actual presidenta, sin mencionar que cuenta con la venia del expresidente Gabriel Boric, principal figura del frenteamplismo.

Sin embargo, en la interna se espera una áspera disputa entre ambas listas. De hecho, una entrevista concedida por Yeomans a The Clinic abrió la temporada de recriminaciones por el “tono” que empleó la diputada.

Yeomans aseguró que optó por disputar la directiva ya que “la lógica de tener una lista de consenso nos parecía que se ligaba o era similar a lo que está haciendo la UDI”.

El problema con la afirmación de Yeomans, dicen en el oficialismo del FA, es que fue precisamente la diputada quién en un principio apostó por la lista de consenso. En una negociación que se extendió por dos semanas, la parlamentaria apostó por converger en una sola lista con los lotes que respaldan a Martínez. Sin embargo, el intento fracasó luego de que se le ofreciera la secretaría general y no la presidencia, comentan las mismas fuentes.

La disputa por la directiva nacional también conlleva el enfrentamiento de las dos corrientes que conviven en el Frente Amplio. Una que ha seguido el camino adoptado por el expresidente Boric en torno al acercamiento a posiciones moderadas, y otra (que lidera Yeomans) que apuesta a retornar a la raíz de izquierda del FA.

El factor del expresidente no sólo responde a su nivel de influencia o conducción, sino que también a la posibilidad de que se pronuncie a favor de la opción de Martínez, quien fue su delegada presidencial de la Región Metropolitana hasta su renuncia para encabezar el FA. Si bien en la colectividad aseguran que es “difícil” que el expresidente se pronuncie, lo cierto es que Boric ha transmitido a su círculo que a diferencia de otros exmandatarios, él pretende seguir activo en el partido.

La otra elección en el FA

En paralelo a la disputa por la directiva, la militancia frenteamplista deberá resolver otra contienda de igual relevancia: la definición de los 102 integrantes del comité central, el órgano donde se adoptan las decisiones políticas del partido. Se trata de la instancia que visa las candidaturas presidenciales y dirime la conducción de la colectividad, incluyendo definiciones como la integración de listas o la conformación de coaliciones.

Esta segunda votación funcionará, además, como el verdadero termómetro del peso de cada lote interno. A diferencia de la carrera por la presidencia, donde los grupos convergieron en dos alianzas, al comité central se presentaron cuatro nóminas distintas, según las listas a las que tuvo acceso EL DÍNAMO.

El sector de Yeomans fue el único que replicó su pacto presidencial con los mundos de la exministra Antonia Orellana y el senador Diego Ibáñez. Su nómina la encabeza el secretario ejecutivo del partido, Simón Ramírez, seguido por las diputadas Ericka Ñanco y Carolina Tello, la exsubsecretaria de Desarrollo Regional Francisca Perales y la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval, quien dejó el Ejecutivo tras la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

El mundo que respalda a Martínez, en cambio, se dividió en dos listas. La primera, “Esperanza Socialista”, agrupa al lote de la timonel junto a exmilitantes de Comunes: la encabeza el diputado Ignacio Achurra e integra a los parlamentarios Emilia Schneider, Constanza Schönhaut, Jaime Bassa y Matías Fernández. Allí destacan figuras del entorno directo del expresidente Boric, como su exjefe de gabinete Carlos Durán y el exencargado de contenidos del Segundo Piso, Manuel Guerrero, además de la exministra Javiera Toro, el exsubsecretario José Miguel Ahumada —resistido en su momento por el Socialismo Democrático por sus reparos al TPP-11—, Francisco Figueroa y la exdiputada Claudia Mix, que buscará reponerse de su derrota parlamentaria de 2025.

La segunda nómina alineada con Martínez, “Hacer Frente”, reúne a exmilitantes de Revolución Democrática y al mundo del exconvencional Fernando Atria. La lidera la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, e incluye al propio Atria, al exsenador Juan Ignacio Latorre y al exembajador en Brasil Sebastián Depolo.

La cuarta lista, “En Tierra Firme”, corre por fuera de ambas candidaturas. La encabeza la diputada Consuelo Veloso y su sector no ha comprometido —por ahora— respaldo ni a Martínez ni a Yeomans para la presidencia del partido.