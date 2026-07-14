Winter revive su clásico comercial de los 80’s  con influencers y supera el millón de reproducciones en redes sociales

A cuatro décadas del comercial que marcó una época la marca de CIAL Alimentos volvió a poner en escena su clásico publicitario de la mano de comediantes digitales, en una campaña que mezcla nostalgia, humor cotidiano y el sello de calidad que distingue a Winter.

Pocas frases publicitarias sobreviven cuarenta años en la memoria colectiva. El “¡Winter Ya!” de Don Pío —el entrañable personaje del actor Andrés Rillón, estrenado en 1987— es una de ellas: basta el gesto del dedo apuntando a la sien para que varias generaciones lo reconozcan al instante. Hoy la marca de cecinas decidió traerlo de vuelta con una campaña que reinterpreta el clásico spot en clave actual: con influencers comediantes.

La jugada no se queda en la pura nostalgia, ya que la campaña busca reforzar el vínculo emocional con los consumidores, conectar con quienes no alcanzaron a ver el comercial original y recordar los atributos que definen a la compañía: calidad y sabor tradicional en los hogares chilenos.

“Lo que hicimos fue no dejarlo como un recuerdo nostálgico guardado en YouTube, sino traerlo de vuelta activamente a través de influencers comediantes, que son quienes hoy tienen ese mismo poder de generar humor cotidiano y masivo que tenía el comercial de los ochenta. No estamos forzando una tendencia: estamos conectando con un ícono genuino de la cultura popular chilena”, indicó Daniela López, Subgerente de Marketing de Winter.

Del recuerdo al reel

La respuesta del público confirmó que el ícono sigue más vivo que nunca: varias piezas superaron el millón de reproducciones en Meta, entre ellas la recreación de “la escalera” protagonizada por Ignacio Socías y un backstage junto a Juan Pablo López que revive el spot original.

La selección del elenco siguió un filtro claro: humor absurdo, fiel al código entrañable de Don Pío. Así, la campaña sumó a comediantes consagrados como Juan Pablo López y a influencers como Maltrunks, más cercano a las audiencias jóvenes. Con esto, la comunidad también entró al juego: las piezas invitan a comentar recuerdos, etiquetar a papás y abuelos, y compartir por qué la celebre frase sigue vigente.

“Recurrir al ‘Winter Ya!’ es, en sí mismo, un gesto de cercanía: un ícono que los consumidores sienten propio y que forma parte de la historia familiar de muchos hogares chilenos”, indicó López. En esa línea, destacó que la marca continúa fortaleciendo su portafolio con nuevos formatos y variedades para estar presente en más momentos de consumo, a través de productos como salchichas, jamones, hamburguesas, chorizos y mortadelas, entre otros, que acompañan día a día la mesa de las familias chilenas.