¿Qué significa la Alarma Meteorológica emitida por la DMC?: advierten lluvias de hasta 180 mm entre Coquimbo y la RM

La entidad advirtió que el sistema frontal podría provocar la “saturación de los suelos debido a las precipitaciones intensas y continuas”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alarma Meteorológica ante la llegada de un potente sistema frontal que impactará a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana durante varios días.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno comenzará durante la madrugada del jueves 17 de julio y se extenderá hasta la noche del domingo 19, periodo en el que se esperan lluvias persistentes e intensas en distintos sectores de la zona central del país.

La entidad advirtió que el escenario meteorológico estará marcado por acumulados de agua poco habituales y por la posibilidad de complicaciones derivadas del exceso de precipitaciones.

Según las proyecciones entregadas por la DMC, los montos estimados de precipitaciones serán los siguientes:

Región de Coquimbo: entre 130 y 180 milímetros .

entre . Región de Valparaíso: entre 120 y 160 milímetros .

entre . Región Metropolitana: entre 100 y 150 milímetros.

Estas cifras reflejan un evento de alta intensidad que podría generar diversos inconvenientes, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad frente a lluvias prolongadas.

Además, la entidad advirtió que el sistema frontal podría provocar la “saturación de los suelos debido a las precipitaciones intensas y continuas”.

¿Qué significa la Alarma Meteorológica emitida por la DMC?

La Dirección Meteorológica de Chile explicó que una Alarma Meteorológica corresponde al nivel más alto dentro de sus avisos preventivos.

Según indicó el organismo, este tipo de alerta se emite cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas”.

La DMC cuenta con tres categorías para clasificar este tipo de eventos: Aviso, Alerta y Alarma, siendo esta última la de mayor gravedad debido al impacto que podría generar en la población y la infraestructura.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones que entregue la Dirección Meteorológica de Chile durante el desarrollo del sistema frontal.