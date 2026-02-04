Todo lo que se sabe del accidente en la Ruta 5 que dejó dos muertos y decenas de heridos

De acuerdo a información preliminar, el camión se encontraba detenido en la vía cuando fue impactado por la parte trasera por el vehículo de pasajeros.

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este miércoles en la Región de La Araucanía, luego de la colisión entre un bus interurbano y un camión en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Pitrufquén.

El hecho ocurrió específicamente en el kilómetro 701 de la principal carretera del país, en dirección al norte, e involucró a un bus de la empresa Tur Bus que había salido desde Puerto Montt con destino a Viña del Mar, y a un camión que transportaba alevines.

De acuerdo con la información preliminar entregada por Carabineros, por causas que se encuentran bajo investigación, el camión se encontraba detenido en la vía cuando fue impactado por la parte trasera por el vehículo de pasajeros.

Producto de la violenta colisión, dos personas fallecieron en el lugar y al menos 24 resultaron lesionadas, dos de ellas con heridas de gravedad.

Hasta el sitio del suceso concurrieron equipos de emergencia, incluyendo personal del SAMU, Bomberos y Carabineros, quienes trabajaron en el rescate y atención de los pasajeros afectados. Debido a estas labores, el tránsito en el sector se mantiene completamente suspendido.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para determinar las causas exactas del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

