Evita que te multen por la restricción vehicular en la RM: las patentes que no pueden circular este miércoles 15 de julio

La disposición abarca toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Esta jornada continúa vigente la restricción vehicular en la Región Metropolitana, con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente.

De esta forma, este miércoles 15 de julio los conductores deben seguir atentos a las patentes que tienen prohibición de circular, ya que de acuerdo con la normativa, aquellos que no respeten la medida se exponen a sanciones económicas que van desde 1 a 1,5 UTM. Es decir, una cifra que oscila entre $71.506 y $107.259, aproximadamente.

Los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la medida son los efectivos de Carabineros, así como personal de la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la red de cámaras de televigilancia dispuesta en toda la Región Metropolitana.

La disposición abarca toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, y rige de lunes a viernes, salvo los días festivos, entre las 07:30 y las 21:00 horas, hasta el próximo 31 de agosto.

Restricción vehicular este miércoles 15 de julio

En esa línea, este miércoles 15 de julio la restricción vehicular se aplica de acuerdo al calendario dispuesto por el Ministerio de Transportes, salvo para los vehículos que no cuentan con sello verde.

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, no pueden circular esta jornada los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 2 y 3.

Para aquellos vehículos sin sello verde, la restricción aplica a todos los dígitos del 0 al 9 dentro del anillo Américo Vespucio.

En tanto, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes terminadas en los dígitos 4, 5, 6 y 7 fuera del anillo Américo Vespucio.

Por su parte, las motos con los dígitos finalizados en 2 y 3 tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 4, 5, 6 y 7.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 4, 5, 6 y 7.