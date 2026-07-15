En qué consisten los ríos atmosféricos y cuál es la categoría del que acompaña el sistema frontal en la zona centro sur

La Dirección Meteorológica de Chile calcula un acumulado de entre 150 y 180 milímetros de lluvia en la Región Metropolitana para este fin de semana.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La presencia de un río atmosférico acompaña el sistema frontal que traerá intensas precipitaciones en la Región Metropolitana esta semana, de acuerdo con ratificado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Según explica en su página web la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, “los ríos atmosféricos son regiones relativamente largas y estrechas en la atmósfera que transportan la mayor parte del vapor de agua fuera de los trópicos“.

Además, detalla que un río atmosférico promedio transporta una cantidad de vapor de agua equivalente a unos 18.000 metros cúbicos por segundo, aunque “los más fuertes pueden transportar hasta 15 veces esa cantidad”.

Al respecto, el académico de la Universidad de O’Higgins, Raúl Valenzuela, precisó que “en lugar de transportar agua líquida, transporta vapor de agua que, al condensarse, da origen a las precipitaciones”.

“No es una cosa nueva, siempre ha existido, pero los años de El Niño hacen que esos ríos atmosféricos se den más frecuentemente“, le dijo a radio Cooperativa Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago.

La categoría del río atmosférico en la zona centro sur

La DMC calcula un acumulado de entre 150 y 180 milímetros de lluvia en la Región Metropolitana para este fin de semana.

Respecto de los ríos atmosféricos, se los clasifica desde la categoría 1 a la 5 sobre la base de la cantidad de vapor de agua que transportan y la duración del evento. La denominada Escala de Ralph los divide entre aquellos que son beneficiosos, ya que aportan lluvias necesarias para combatir la sequía, y los que resultan especialmente peligrosos.

En el caso de la zona centro sur del país, las proyecciones estiman que el río atmosférico podría alcanzar la categoría 5, el nivel más alto de la escala utilizada internacionalmente para medir este tipo de fenómenos.

Se trata de un evento excepcionalmente intenso, durante el cual el riesgo de aluviones, desbordes de ríos e inundaciones extremas es particularmente alto, debido a la persistencia y al enorme volumen de agua involucrado.