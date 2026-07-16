La breve pausa de Ricardo Lagos en su retiro de la vida pública

Desde que anunció su retiro voluntario de la esfera pública, Lagos se ha mantenido silente. Ayer, en la Universidad de Chile tuvo palabras de agradecimiento.

Por cerca de dos años y medio se ha prolongado el retiro voluntario del expresidente Ricardo Lagos de la esfera pública. Cuando el 2024 apenas iniciaba, Lagos justificó su decisión como una manera de contribuir “desde un espacio más íntimo” y con 86 años a cuestas reconoció que “algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido“.

Quien dirigiera los rumbos del país entre a inicios de este siglo, ha interrumpido esta pausa en contadas ocasiones y de forma muy sutil. Las veces que ha asistido a votar, por ejemplo, lo ha hecho sin emitir declaraciones públicas y asistido por alguno de sus hijos, Ricardo y Francisca Lagos Weber. También, cuando apoyó a Carolina Tohá en su candidatura presidencial, lo hizo con una fotografía en la que junto su esposa sostenían una bandera alusiva a la campaña.

La misma tónica se ha repetido en sus contadas apariciones públicas, como cuando asistió al homenaje en La Moneda a José Tohá, exministro del Interior de su antecesor socialista, Salvador Allende; cuando acompañó a Luisa Durán a un homenaje que la Fundación de Orquestas Juveniles (FOJI) le hizo a la ex primera dama o la vez en que donó sus archivos personales a la Universidad Diego Portales (UDP).

En la aparición pública que hizo el miércoles en la Universidad de Chile, el exmandatario tomó la palabra brevemente. La Facultad de Derecho de esa casa de estudios había nombrado la sala de seminarios en su honor. Durante la ceremonia, se hizo un repaso de su trayectoria política en la universidad, lo que fue especialmente valorado por Lagos. “Quiero agradecer que me hayan honrado en esta ceremonia, que me recuerda los viejos tiempos en los que estuvimos en esta Facultad de Derecho a la cual siento que tanto le debo. Muchas gracias”, fueron sus palabras.