Quiénes son y cómo fallecieron las tres víctimas fatales que ha dejado el sistema frontal en el país

Senapred informó esta madrugada que más de 300 mil hogares permanecen sin energía eléctrica en la zona centro-sur del país.

AGENCIA UNO.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, confirmó esta madrugada que más de 300 mil hogares permanecen sin energía eléctrica a raíz del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, aunque no reportó nuevas víctimas tras los tres fallecidos informados durante la víspera.

En la oportunidad, la autoridad ratificó que este viernes las clases están suspendidas entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.

Además, Alicia Cebrián explicó que si bien la llegada del fenómeno meteorológico a la Región Metropolitana se atrasó respecto de lo previsto, eso no significa que bajarán los volúmenes de agua que están proyectados.

Cómo fallecieron las tres víctimas fatales por el sistema frontal

En tanto, y de acuerdo con lo informado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, hasta última hora del jueves tres eran las víctimas fatales reportadas en el país en el marco del sistema frontal.

Según indicó el secretario de Estado en el balance que realizó junto al Senapred, una de las víctimas es un trabajador que participaba en labores de despeje en la Ruta Q-180, en la comuna de Negrete, en la Región del Bío Bío.

Alvarado añadió que la segunda víctima corresponde a un hombre de 65 años que falleció en la Región de La Araucanía. Al respecto, detalló que su deceso se produjo luego de que cayó del techo de su vivienda en la ciudad de Temuco, cuando realizaba trabajos de limpieza para prevenir problemas por las intensas precipitaciones.

El tercer fallecido se registró en la Región Metropolitana, tras recibir una descarga al aproximarse a un poste del tendido eléctrico ubicado en la intersección de La Estrella con Los Conquistadores, en la comuna de Cerro Navia. Las primeras informaciones indican que se trataría de una persona de entre 35 y 40 años.