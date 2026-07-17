Sistema frontal: Kast anticipó la posibilidad de utilizar el 2% de emergencias en las localidades afectadas

“Chile ha ido, a través de cada una de las tragedias, mejorando su institucionalidad”, destacó el mandatario.

AGENCIA UNO.

El presidente José Antonio Kast valoró este viernes la coordinación de las autoridades para hacer frente a las consecuencias del sistema frontal que afecta varias regiones en las zonas norte y centro-sur del país, a la vez que ratificó que “se anticipó la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas“.

El mandatario recalcó en la oportunidad que “este es un sistema frontal prolongado que va a perdurar unos días“.

“Lo más importante ha sido la prevención y la coordinación con las distintas autoridades, tanto políticas electas democráticamente, como los gobernadores y alcaldes; como todas las personas del Ejecutivo, hay ministros desplegados”, manifestó Kast.

El jefe de Estado abordó el tema en la conversación que mantuvo con radio Biobío, ocasión en la que sostuvo que “Chile ha ido aprendiendo“.

“Chile ha ido, a través de cada una de las tragedias, mejorando su institucionalidad y lo que hemos hecho en estos días es reforzarla y tratar de anticiparnos“, añadió.

Qué dijo Kast ante los cortes de luz por el sistema frontal

Respecto de los más de 300 mil clientes que permanecen sin energía eléctrica producto del sistema frontal, el presidente Kast admitió que “tenemos una afectación importante en el tema de cortes de suministro eléctrico, principalmente en la zona sur, dado las ráfagas de viento muy fuerte“.

“Estamos muy atentos a que esto se vaya reponiendo a la mayor velocidad posible, siempre resguardando la vida de las personas“, indicó a continuación.

Además, el mandatario aprovechó la ocasión para destacar el trabajo de la directora de Senapred, Alicia Cebrián, y dijo que “ha hecho una labor ejemplar desde la institucionalidad“.