Restricción vehicular en la RM: las patentes que no pueden circular este viernes 17 de julio

Los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la medida son los efectivos de Carabineros, así como personal de la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Pese a la llegada de la lluvia a la Región Metropolitana, la restricción vehicular está vigente este viernes 17 de julio, a contar de las 07:30 y hasta las 21:00 horas.

La disposición corresponde al Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente, y abarca toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad, aquellos conductores que no respeten la medida se exponen a sanciones económicas que van desde 1 a 1,5 UTM. Es decir, una cifra de entre $71.506 y $107.259, aproximadamente.

Carabineros, inspectores municipales y funcionarios del Ministerio de Transportes están a cargo de las fiscalizaciones destinadas a asegurar que los automovilistas cumplan con la restricción vehicular.

Las patentes con restricción vehicular este viernes 17 de julio

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, este viernes 17 de julio no pueden circular los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 6 y 7.

Por su parte, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes finalizadas en los dígitos 2, 3, 4 y 5.

Además, se debe tener en cuenta que estos vehículos tienen prohibición absoluta para circular dentro del anillo Américo Vespucio, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

Respecto de aquellas motocicletas inscritas antes de 2010, la restricción afecta este viernes a aquellas cuyas patentes terminen en 6 y 7.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 2, 3, 4 y 5.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 2, 3, 4 y 5.