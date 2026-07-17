Alcalde de Cerro Navia apunta a conexión eléctrica ilegal tras muerte de hombre en un paradero

“La tesis que se plantea es que quizá hubo intervención de terceros”, dijo el alcalde sobre el poste eléctrico que la víctima habría tocado antes de fallecer.

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, ahondó en la muerte de la persona que recibió una descarga eléctrica ayer por la tarde en la comuna, en medio del sistema frontal que afecta la zona centro sur del país.

Se trata de la tercera víctima contabilizada por las autoridades que falleció presuntamente por circunstancias derivadas del sistema frontal. De momento, se desconoce su identidad y únicamente se ha determinado que corresponde a una persona de sexo masculino de entre 35 a 40 años.

Fue una vecina quien dio aviso a las autoridades de una persona que permanecía tendida cerca de la intersección de La Estrella con Los Conquistadores a eso de las 18.00 horas del jueves. Pese a que concurrió personal médico y hubo esfuerzos de reanimación, se constató su deceso en el lugar.

De acuerdo con lo informado por el alcalde, se estima que la víctima falleció luego de tocar un poste eléctrico cercano al paradero de transporte público en el que se encontraba.

“Esto es un poste, de esos antiguos que instaló Transantiago a los inicios de este proceso de transporte público. Son postes que habitualmente uno los ve en la región y que ya no están funcionando por la cantidad de años que tienen. La tesis que se plantea es que quizá hubo intervención de terceros, porque si uno ve el cable está enredado (…) Sin los informes ni los peritajes que hay que hacer, evidentemente, pareciera que hubo intervención de terceros para conectarse ilegalmente a la corriente“, dijo el alcalde de Cerro Navia a Meganoticias.