Caso Factop: Fiscalía pedirá cinco años de presidio para Álvaro Jalaff en juicio abreviado

El Ministerio Público reconoció que la condena de Jalaff podría ser rebajada en vista de la cooperación que ha prestado a la investigación. “Podría proceder una pena sustitutiva”, dijo el fiscal Araya.

El proceso judicial contra Álvaro Jalaff, excontrolador del Grupo Patio y uno de los imputados por el fraude financiero bautizado como caso Factop, comienza a llegar a su fin. Para este martes 28 de julio quedó agendada la audiencia de juicio abreviado en su contra, según confirmó la Fiscalía Centro Oriente.

Inicialmente esta audiencia estaba programada para este lunes. Sin embargo, por un desacuerdo entre uno de los querellantes, que evalúa posibles demandas civiles, y la defensa de Jalaff, obligó a que la instancia fuera reprogramada.

El fiscal de alta complejidad Juan Pablo Araya definió el proceso contra Jalaff como “bastante acotado”, debido a que existe acuerdo en cuanto a la pena y las multas que piden tanto el Consejo de Defensa del Estado como el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, sostuvo que el desacuerdo entre uno de los querellantes y la defensa “dentro de todo lo que se está discutiendo es un punto bastante menor”.

También, adelantó que el Ministerio Público solicitará una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo contra Álvaro Jalaff, que podría ser rebajada dos grados en vista del acuerdo de cooperación eficaz que éste suscribió. “Podría proceder una pena sustitutiva. Las penas sustitutivas no implica privación de libertad”, añadió.

Respecto del imputado Antonio Jalaff, hermano de Álvaro, el fiscal aseveró que éste también podría acceder en un futuro a un procedimiento abreviado sobre la base de otras circunstancias atenuantes. Asimismo, el persecutor especificó que el CDE y el SII solicitarán multas por delitos tributarios y de soborno por aproximadamente $700 millones contra Álvaro Jalaff. “Eso no significa que la deuda de impuesto o el cobro civil de los impuestos se termine”, advirtió.







