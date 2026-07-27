El complejo problema que enfrenta Colo Colo tras fichar a Vozinha

Las bases del torneo prohíben usar apodos en las camisetas, lo cual golpea directamente a Vozinha. No obstante, hay un precedente que Colo Colo podría usar a su favor.

Colo Colo causó furor tras dar el golpe al mercado y anunciar la contratación de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue sensación en el Mundial 2026.

Con el vínculo contractual ya sellado, se espera que el portero africano arribe al país este martes para someterse a los exámenes médicos.

El problema que enfrenta Colo Colo por Vozinha

En medio de ello, un inesperado problema le surgió al Cacique, el cual tiene que ver con la imposibilidad de que el caboverdiano use su apodo en la camiseta, lo que podría afectar al club en términos de marketing.

Esto, ya que las bases de la Liga de Primera establecen que los futbolistas no pueden usar apodos en las camisetas, situación por la cual Vozinha tendría que estampar su nombre real: Josimar José Évoras Dias.

El artículo 36° de las bases del torneo señala que “para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación”.

En caso de que se incumpla este requerimiento, se indica que “se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF, según la estimación que efectuare el Tribunal Autónomo de Disciplina“.

El precedente que puede jugar a favor de Colo Colo

Bajo este contexto, Colo Colo y su presidente Aníbal Mosa deberán realizar un intenso lobby para solucionar el tema, considerando que Vozinha es mundialmente conocido con ese apodo y es clave que pueda utilizar ese nombre por cuestiones de marketing y venta de camisetas.

Para ello, Colo Colo tendría que solicitar una excepción ante la ANFP y que esta sea aprobada. En 2021 ya hubo una flexibilización del reglamento que permitió usar apodos en las camisetas a algunos jugadores, pero aquella disposición ya no está vigente en las bases de esta temporada.

En ese entonces, Bruno Barticciotto en Palestino pudo jugar con “Bruno Barti” en su espalda, mientras que Marcelo Cañete lo hizo con “Chelo” y Simón Contreras con “Pitu”, luego de una gestión previa por parte de sus clubes.