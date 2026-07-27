Los motivos detrás del masivo desalojo del Cerro Chuño en Arica

El operativo se inició el sábado y busca evitar que familias que residían en el lugar vuelven a habitarlo.

El pasado sábado se inicio al desalojo del Cerro Chuño, ubicado en la ciudad de Arica, donde se busca erradicar a 220 familias residentes en el lugar.

La mañana de este lunes 27 de julio comenzó la tercera jornada de este proceso que busca impedir que se emplacen nuevas viviendas por lo que maquinarias se están encargando de retirar puertas, ventanas y otros elementos para dejar inhabitables los inmuebles que se habían construido.

La decisión de llevar a cabo este desalojo en el Cerro Chuño responde a la presencia de polimetales -plomo, arsénico, cadmio y zinc- en el lugar, techumbres con asbesto y a los problemas de seguridad que afectaron dicha zona en los últimos años. Con respecto a esto último, recordemos que aquí operó la organización criminal Los Gallegos, vinculada al Tren de Aragua.

También se llevará a cabo una desratización debido al movimiento de escombros, y así evitar que roedores escapen a otros sectores de Arica, provocando un problema sanitario.

El subsecretario Máximo Pavez estuvo el fin de semana inspeccionando el operativo, oportunidad en la que indicó que “estamos haciendo realidad la intervención del Estado para contrarrestar aquellos espacios que han estado vedados y han sido objeto de graves alteraciones en la convivencia”.

“Esto ha sido producto de una planificación que ha involucrado a distintas instituciones del Estado, coordinado en la región por el delegado Cristián Sayes, pero ha significado coordinar y activar las secretarías ministeriales de Vivienda, Justicia, Desarrollo Social y Seguridad, y la colaboración del gobierno regional”, agregó.