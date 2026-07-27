Barros pone en duda relación con Estados Unidos por aranceles: “Parece muy injusto”

El titular de Defensa cuestionó la decisión del país norteamericano luego de la tasa arancelaria de 12,5% que se anunció en los últimos días.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, puso en duda la relación que mantiene Chile con Estados Unidos luego de que decidiera aplicar una tasa arancelaria de 12,5% a algunas exportaciones chilenas.

La determinación ocurrió luego de que el gobierno norteamericano asegurara que nuestro país no prohibió ni fiscalizó de manera eficaz la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Consultado al respecto por el tema en Radio Infinita, el titular de Defensa sostuvo que “es algo injusto y es algo que nos deja bastante confuso, porque se supone que somos países muy amigos, muy cercanos”.

“Un embajador que está aquí recorre Chile, nos conoce. Entonces, aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación“, argumentó.

Barros aseveró que lo ocurrido con Estados Unidos es “claramente es decepcionante porque, primero, se establecen diferenciaciones entre unos países y otros, y segundo, no se ajusta a la realidad”.

“Chile tiene uno de los estándares en materia laboral más altos del mundo, cumple con los estándares OIT, etcétera, y me atrevo a decir que incluso por sobre el estándar americano. Entonces, venir a plantear, en definitiva, que Chile tiene una legislación, una actitud laxa en materia de los derechos de las personas, es muy duro”, añadió.

En esa misma línea, el ministro insistió en que “no se entiende a la luz de la relación que tenemos, por ejemplo, la invitación a participar en otras instancias de colaboración en el ámbito militar. Empieza a dudar uno de cuál es la verdadera cercanía que existe en esta relación“.

“Está claro que en Chile no tenemos trabajo forzoso, ni esclavitud ni nada, y el reproche podría ser de países proveedores de insumos, materias primas o servicios que inciden en estos productos que exportamos, tampoco es así. Por lo tanto, no se entiende, es desconcertante para la relación que tenemos con Estados Unidos esta medida”, cerró.