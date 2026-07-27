Amanda Jara, hija de Víctor Jara, por captura de prófugo por el crimen de su padre: “Es difícil considerar esto como justicia”

“Con esta misma diligencia, esperamos que la PDI logre encontrar a todos los fugados por crímenes de lesa humanidad”, expresó.

El sábado fue capturado por la Policía de Investigaciones el coronel (r) Nelson Hasse Mazzei, uno de los condenados por los secuestros y homicidios del cantautor Víctor Jara y del exdirector de Prisiones Littré Quiroga en 1973.

Haase Mazzei había sido condenado en 2023 a penas que superaban los 25 años de presidio junto a otros seis exmilitares. Sin embargo, no se presentó a cumplir su sentencia y desde entonces se mantenía prófugo. Según reportó radio Biobío, fue capturado en una parcela de Puyehue, Región de Los Lagos.

Amanda Jara, hija del cantautor y presidenta de la fundación que lleva el nombre de éste, se refirió a este hito mediante una declaración pública. “(Es) una noticia que valoramos. Sin embargo para nosotros es importante recalcar que, después de medio siglo del asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, es difícil considerar esto como justicia“, dijo.

“Por otra parte, lamentamos ver que algunos medios de comunicación han difundido una imagen que no corresponde a la de Haase Mazzei, sino a la de un exconscripto que permitió abrir la investigación para dar con los perpetradores gracias a su testimonio. Finalmente, con esta misma diligencia, esperamos que la PDI logre encontrar a todos los fugados por crímenes de lesa humanidad”, zanjó.