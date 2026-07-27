Amanda Jara, hija de Víctor Jara, por captura de prófugo por el crimen de su padre: “Es difícil considerar esto como justicia”

El sábado fue capturado por la Policía de Investigaciones el coronel (r) Nelson Hasse Mazzei, uno de los condenados por los secuestros y homicidios del cantautor Víctor Jara y del exdirector de Prisiones Littré Quiroga en 1973.
Haase Mazzei había sido condenado en 2023 a penas que superaban los 25 años de presidio junto a otros seis exmilitares. Sin embargo, no se presentó a cumplir su sentencia y desde entonces se mantenía prófugo. Según reportó radio Biobío, fue capturado en una parcela de Puyehue, Región de Los Lagos.
Amanda Jara, hija del cantautor y presidenta de la fundación que lleva el nombre de éste, se refirió a este hito mediante una declaración pública. “(Es) una noticia que valoramos. Sin embargo para nosotros es importante recalcar que, después de medio siglo del asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, es difícil considerar esto como justicia“, dijo.
“Por otra parte, lamentamos ver que algunos medios de comunicación han difundido una imagen que no corresponde a la de Haase Mazzei, sino a la de un exconscripto que permitió abrir la investigación para dar con los perpetradores gracias a su testimonio. Finalmente, con esta misma diligencia, esperamos que la PDI logre encontrar a todos los fugados por crímenes de lesa humanidad”, zanjó.