Lluvia en Santiago: a qué hora será el peak, cuántos mm caerán y el próximo sistema frontal que arribará a la RM

Para esta jornada se esperan nuevas precipitaciones en Santiago. No obstante, este no será el único evento de la semana, ya que se prevé un nuevo frente que podría dejar hasta 180 mm de lluvia.

Esta semana, la lluvia nuevamente será protagonista en Santiago, donde arribará un nuevo sistema frontal con significativos acumulados de agua.

El lunes comenzó con precipitaciones débiles, lo cual cambiará durante la tarde, ya que se prevé que las lluvias se intensifiquen.

“La capital va a recibir lluvias esta tarde. ¿De qué características? Normales a ligeramente sobre lo normal“, afirmó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

Cuántos mm de agua caída se esperan en Santiago y a qué hora será el peak de la lluvia

En esa línea, el especialista de Canal 13, Gianfranco Marcone, aseveró que “lo de hoy y mañana en Santiago es algo moderado, normal para la época. Podrían caer 10 mm, máximo 15 en algunos sectores, es algo normal para invierno”.

A lo que agregó: “Este lunes en la tarde, gran parte de la región con chubascos dispersos, nada muy intenso, se comienza a identificar durante la noche, pero siempre de características de chubascos: gota grande, caída violenta y mayor intermitencia”.

“Chubascos durante toda la noche y toda la madrugada. El martes amanece con precipitaciones, que van a ir declinando durante el mediodía para en la tarde no tener precipitaciones. Podrían caer entre 10 y 15 mm en el radio urbano de la RM”, complementó.

De acuerdo a Meteored, los chubascos empezarían a caer en la RM a eso de las 16:00 horas de esta jornada.

El nuevo sistema frontal que llegará a la Región Metropolitana

No obstante, este no será el único evento de lluvia que se registrará en Santiago, ya que se prevé la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona centro sur partir de la tarde del jueves 30 de julio, el cual se extenderá por tres o cuatro días.

“Es un sistema frontal que es importante, pero no es comparable con la situación anterior. Va a dejar cantidades importantes. Si en el evento anterior hablábamos en la zona centro-sur de 200 a 250 milímetros, ahora vamos a estar hablando de este evento de 150 a 180 milímetros, que no es despreciable en un periodo de tres a cuatro días, pero la diferencia es que la isoterma cero no va a estar tan alta y durante el evento va a ir descendiendo”, expresó Leyton.

“Santiago va a presentar varios días de precipitaciones. Va a ser una semana auténticamente invernal, pero no solamente por las temperaturas, sino por las precipitaciones… El día viernes se larga de nuevo la lluvia”, sostuvo el experto de Mega.