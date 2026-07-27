Vallejo vuelve a la arena política: acusa “gran estafa” del Gobierno de Kast y descarta retorno al Congreso

Adicionalmente, la exministra fue crítica con el proyecto que condiciona el acceso al aborto en tres causales. “Lo que se esconde es un odio profundo a las mujeres”, sostuvo.

Luego de meses de contadas apariciones mediáticas, la exportavoz del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo (PC), arremetió duramente contra la administración de José Antonio Kast y, además, descartó el Congreso como el escenario de su regreso a la política.

En una entrevista concedida al podcast Animales Políticos que conducen Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio, Vallejo ahondó en el carácter político del actual Gobierno. “Nos gobierna una ultraderecha, la de Milei, Trump, Bolsonaro. Hay una agenda común articulada a nivel internacional. Kast aplica varias de las recetas de la ultraderecha en el mundo, con estilos obviamente distintos. Kast tiene una forma más sobria. Pero la agenda de fondo es muy similar”, advirtió.

“Creo que sí hubo una gran estafa: la promesa de seguridad. Lo que más movilizó en el voto hacia Kast fue la promesa de que iban a bajar drásticamente los homicidios. Y lo que vimos ahí fue más bien improvisación. La promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos. Pero al final todo fue una improvisación y una promesa que hasta el momento no se ha cumplido”, aseveró.

En ese sentido, Vallejo apuntó a que la agenda del Gobierno consiste en poner a la “clase más poderosa contra la clase trabajadora”. “Esto de que el costo lo pague la clase trabajadora para favorecer a los más ricos es el ejemplo más nítido de aquello. Con el bencinazo, los cambios en 40 horas, en indemnización por años de servicio. Hay un traspaso de los costos a la gente, y eso lo están viviendo las personas”, criticó.

Al centro, el Presidente de la República José Antonio Kast. FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO

La exministra también fue crítica con el diseño ministerial que reemplazó a Mara Sedini (IND) y Trinidad Steinert (IND) por los ahora biministros Claudio Alvarado (UDI) y Martín Arrau (REP), respectivamente. “Encuentro muy decidor que sacan a dos mujeres y las reemplazan por dos hombres además haciendo dos pegas. Es como decirle ‘tú mujer no te la pudiste con tu pega, voy a poner hombres que además van a liderar dos carteras’. Lo encontré un ninguneo muy fuerte”, dijo.

“Además porque el vocero – ministro del Interior no hace vocerías. Yo no hubiera hecho una vocería de un lunes, me habrían hecho pebre, no solo la oposición sino también la prensa. Por esto de que supuestamente me escondía. Resulta que La Moneda actualmente no tiene vocería los lunes, y nadie dice nada, yo estoy impactada con eso”, complementó.

27 DE ENERO DE 2026/VALPARAISO La ministra Camila Vallejo durante la comision de hacienda en la camara de diputados. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

Vallejo y proyecto “Escucha su corazón”: “Esconde un odio profundo a las mujeres”

Uno de los temas de contingencia abordados por la exministra vocera fue el proyecto de autoría del diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), denominado “Escucha su corazón”, que permite al médico tratante ofrecer a una mujer que desea acceder al aborto en tres causales escuchar los latidos cardíacos del feto y, en caso de que ella rechace esa opción, negarse a realizar el procedimiento.

“El ‘escucha su corazón’ es radical, escándalo. Todos nos escandalizamos. Pero después pasamos a la fase de “conversemos”. Se va a naturalizar, te lo aseguro, y ya corrieron el cerco. Lo que importa es el feto, no la mujer, entonces van a legitimar que en el caso de la violación, ahí sí”, alertó.

A reglón seguido, la exdiputada manifestó que “lo que se esconde detrás de esta conversación no es la defensa de la vida de los niños —si no estarían defendiendo las vidas de los niños palestinos, de los niños migrantes—. Lo que se esconde es un odio profundo a las mujeres y a la posibilidad de que tengan libertades y derechos. Los sectores ultraconservadores son profundamente misóginos”.

Adicionalmente, Vallejo descartó emprender una nueva carrera al Congreso. “Yo decidí hace rato no volver al Parlamento. Tampoco como senadora. Está muy intoxicado el debate ahí”, zanjó.