Una grave agresión ocurrió al interior del colegio Islas de Chile, en la comuna de La Granja, luego de que una niña de 2° básico fuera apuñalada, presuntamente por una alumna de 8° básico. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Padre Hurtado, donde permanece estable y fuera de riesgo vital.

El violento episodio obligó al establecimiento a solicitar el retiro anticipado de los estudiantes, mientras personal de Carabineros inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Niña de 2° básico fue apuñalada nueve veces al interior de un colegio en La Granja

Hasta el recinto educacional llegó la madre de la menor, quien aseguró que la gravedad de las lesiones fue distinta a la información que recibió inicialmente desde el colegio. “Me llamaron, me dijeron que la niña tenía un pequeño problemita que si podía venir al colegio, cuando vine, me dijeron que sólo tenía una cortadita; luego me dijeron que la niña la llevaron al (Hospital) Padre Hurtado. Cuando fui, me dicen que la niña tenía nueve estocadas, nueve puñaladas profundas“, relató la madre.

La mujer también explicó que acudió al establecimiento para conocer la identidad de la responsable de la agresión y exigir responsabilidades. “Quién fue quien la agredió”, además de pedir “justicia por mi hija”. Según indicó, desde el colegio le señalaron que no podían entregar esa información debido a que la presunta agresora también es menor de edad.

De acuerdo con lo informado por la madre, el equipo médico confirmó que la niña debió ser anestesiada tras ingresar al recinto asistencial y que, pese a la gravedad de las heridas, se encuentra estable. El caso continúa siendo investigado por Carabineros, mientras la comunidad educativa permanece conmocionada por este grave hecho de violencia escolar.