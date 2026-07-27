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Restricción vehicular en la RM: las patentes que no pueden circular este lunes 27 de julio

Las sanciones económicas por no respetar la medida van desde 1 a 1,5 UTM; es decir, una cifra de entre $71.506 y $107.259, aproximadamente.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A contar de las 07:30 y hasta las 21:00 horas de este lunes 27 de julio permanecerá vigente la restricción vehicular en la Región Metropolitana.

La disposición corresponde al Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente, y abarca toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Carabineros, inspectores municipales y funcionarios del Ministerio de Transportes  están a cargo de las fiscalizaciones destinadas a asegurar que los automovilistas cumplan con la restricción vehicular.

De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad, aquellos conductores que no respeten la medida se exponen a sanciones económicas que van desde 1 a 1,5 UTM. Es decir, una cifra de entre $71.506 y $107.259, aproximadamente.

La restricción vehicular de este lunes 27 de julio

Este lunes 27 de julio la restricción vehicular se aplica de acuerdo al calendario dispuesto por el Ministerio de Transportes, salvo para los vehículos que no cuentan con sello verde.

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, no pueden circular este lunes los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 8 y 9.

Para aquellos vehículos sin sello verde, la restricción aplica a todos los dígitos del 0 al 9 dentro del anillo Américo Vespucio.

En tanto, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes terminadas en los dígitos 6, 7, 8 y 9 fuera del anillo Américo Vespucio.

Por su parte, las motos con los dígitos finalizados en 8 y 9 tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 6, 7, 8 y 9.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 6, 7, 8 y 9.

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