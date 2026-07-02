Restricción vehicular en este jueves 2 de julio: las patentes que no pueden circular en la RM

Los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la medida son los efectivos de Carabineros, así como personal de la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Carabineros, inspectores municipales y funcionarios del Ministerio de Transportes están a cargo de las fiscalizaciones destinadas a asegurar que los automovilistas cumplan con la restricción vehicular de este jueves 2 de julio.

De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad, aquellos conductores que no respeten la medida se exponen a sanciones económicas que van desde 1 a 1,5 UTM. Es decir, una cifra de entre $71.506 y $107.259, aproximadamente.

Para evitar dicha multa, los conductores deben estar atentos a las placas patentes que tienen prohibido circular en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto entre las 07:30 y las 21:00 horas.

La restricción vehicular se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) implementado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Las patentes con restricción vehicular este jueves 2 de julio

En esa línea, este jueves 2 de julio la restricción vehicular se aplica de acuerdo al calendario dispuesto por el Ministerio de Transportes, salvo para los vehículos que no cuentan con sello verde.

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, no pueden circular esta jornada los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 4 y 5.

Para aquellos vehículos sin sello verde, la restricción aplica a todos los dígitos del 0 al 9 dentro del anillo Américo Vespucio.

En tanto, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes terminadas en los dígitos 8, 9, 0 y 1, fuera del anillo Américo Vespucio.

Por su parte, las motos con los dígitos finalizados en 4 y 5 tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 8, 9, 0 y 1.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 8, 9, 0 y 1.