Gobierno incluirá todos los cánceres al GES: conoce qué patologías tienen garantía actualmente

El anuncio busca enfrentar uno de los principales desafíos de salud pública del país, luego de que el cáncer se consolidara como una de las principales causas de muerte en Chile.

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció una ampliación histórica de la cobertura para pacientes oncológicos, con la incorporación progresiva de todos los cánceres al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES).

La medida comenzará a implementarse mediante el próximo decreto GES 2028-2031 y busca mejorar el acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos en todo el país.

En ese contexto, la ministra de Salud, May Chomali, informó la iniciativa durante su primera Cuenta Pública participativa, donde detalló que el objetivo es avanzar hacia una atención más equitativa y reducir las brechas existentes para quienes enfrentan enfermedades oncológicas.

“Impulsaremos en el próximo decreto GES 2028-2031, la incorporación progresiva de la totalidad de los cánceres. Asimismo, continuaremos impulsando el acceso a tratamientos de alto costo a través de la Ley Ricarte Soto, incorporando nuevas terapias”, señaló la autoridad.

Gobierno incluirá todos los cánceres al GES

La cartera de Salud también anunció medidas complementarias, como el fortalecimiento de la formación de especialistas, con 236 médicos en proceso de capacitación, además de nuevas estrategias de prevención y detección temprana.

A esto se suma el impulso de nuevos centros comunitarios de salud mental y mejoras en la capacidad de resolución de la Atención Primaria.

Durante la instancia, el Minsal destacó la importancia de avanzar en materia oncológica debido al impacto que tiene esta enfermedad en Chile. Desde la cartera señalaron que “el cáncer es la primera causa de muerte en el país, superando a las enfermedades cardiovasculares, por lo tanto, se ha convertido en el principal problema de salud pública en Chile. El cáncer provoca aproximadamente 30 mil fallecimientos anuales, con 60 mil nuevos casos diagnosticados cada año”.

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