Hacienda concreta uso del MEPCO y atenuar anunciada alza de los combustibles

Clapes UC puntualizó que con la aplicación del MEPCO, el alza de los combustibles se mantendría en torno a los $30 y “de no haberse modificado el componente variable, el alza habría sido mayor”.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Hacienda realizó esta jornada un nuevo ajuste al componente variable del impuesto específico a los combustibles, conocido como MEPCO, y de esta manera atenuar la anunciada alza de los combustibles para esta semana.

Según consignó el decreto publicado, se ajustó el componente variable que calcula el impuesto específico de las bencinas, que sería de $173 por litro para 93 octanos, $183 para 97 octanos y $293 para el diésel, puntualizó Clapes UC.

En su informe, el organismo precisó que “el componente variable aumentó su magnitud, es decir, se hizo más negativo, lo que implica que el MEPCO está absorbiendo una mayor parte del alza que, de otra forma, se traspasaría al precio de las gasolinas”.

Clapes UC puntualizó que con la aplicación del MEPCO, el alza de los combustibles se mantendría en torno a los $30 y “de no haberse modificado el componente variable, el alza habría sido mayor”.