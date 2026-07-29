Encuesta revela las líneas rojas de los trabajadores: indemnización por años de servicio (30%) y 40 horas (27%)

Un sondeo de Data Influye arrojó que un 52% se mostró de acuerdo con flexibilizar las modalidades de contratación para facilitar la creación de empleo.

Una nueva encuesta de Data Influye reveló qué tan dispuestos estás los chilenos a flexibilizar las modalidades de contratación o las normas laborales a cambio de mayor empleo.

En vista de que la tasa de desocupación laboral se ha mantenido por sobre el 8% durante más de cuatro meses, el Gobierno creó una Mesa de Reactivación Laboral, cuyas propuestas fueron entregadas a fines de junio. Algunas de ellas apuntaban, justamente, a flexibilizar ciertas normas laborales, como la jornada laboral de 40 horas, o la indemnización por años de servicio, que podría ser eliminada gradualmente para nuevos contratos, a cambio de una indemnización a todo evento.

De acuerdo con el estudio, un 52% se mostró de acuerdo, de forma absoluta o moderada, con flexibilizar las modalidades de contratación para facilitar la creación de empleo. Un 42%, por otra parte, rechazó esta idea.

Asimismo, un 45% aprobó avanzar en una mayor flexibilidad de los contratos si ello permite aumentar la contratación de trabajadores, mientras que un 35% no comulgó con este planteamiento.

Sin embargo, al hablar de normas laborales, un 40% de quienes participaron en la encuesta estimó que es necesario mantener las actuales, aunque ello pueda significar un aumento en los costos de contratación para las empresas. La indemnización por años de servicio (30%) y la jornada laboral de 40 horas (27%), por ejemplo, fueron las políticas que la ciudadanía consideró prioritario mantener sin modificaciones.

En esta misma categoría, en orden decreciente también se encuentra la opción “ninguna” (18%), el reajuste periódico del sueldo mínimo (11%), la reforma previsional (7%) y la alternativa “no sabe” (7%).