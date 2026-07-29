Las razones de BTS para decirle “no” a los Grammy 2027: el grupo rechazó competir en nueva categoría

La banda surcoreana decidió no postular sus canciones a la próxima edición de los premios luego de la creación de una categoría exclusiva para música pop asiática.

BTS anunció que no presentará su música para ser considerada en los Premios Grammy 2027, luego de que la Academia de la Grabación incorporara una nueva categoría dedicada a la mejor interpretación de música pop asiática.

La agrupación surcoreana explicó que su decisión responde al deseo de que sus canciones sean valoradas por su propuesta artística y no clasificadas por su origen o idioma.

Los siete integrantes del grupo, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, comunicaron su postura a través de sus cuentas de Instagram, donde señalaron: “Hemos decidido no presentar nuestra música para ser considerada a los Grammy este año”.

“Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser clasificada por región o idioma. Agradecemos a ARMY -comunidad de seguidores del grupo- y a todos los que siempre nos han apoyado”, añadieron.

La determinación de BTS ocurre semanas después de que la Academia de la Grabación anunciara nuevas categorías para sus premios, entre ellas la de Mejor interpretación de pop asiático, destinada a reconocer trabajos de géneros como K-pop, J-pop y C-pop. Parte de los seguidores del grupo cuestionaron que esta división pueda limitar la presencia de artistas asiáticos dentro de categorías generales.

Pese a su enorme impacto internacional, BTS nunca ha obtenido un Grammy, aunque ha recibido cinco nominaciones a lo largo de su trayectoria, incluyendo categorías como Mejor interpretación pop de dúo o grupo, Mejor video musical y Álbum del año por su participación en “Music of the Spheres” de Coldplay.

El anuncio llega en medio del regreso mundial del grupo tras una pausa cercana a cuatro años, período marcado por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. En marzo, la banda lanzó su quinto álbum de estudio, “ARIRANG”, producción que marcó su regreso a los escenarios y dio inicio a una nueva gira internacional.