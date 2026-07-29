Kast rechaza incluir a damnificados de Coquimbo en Ley de Reconstrucción: “No vamos a innovar”

El jefe de Estado respondió así a las peticiones de los senadores de la zona, Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI), de considerar a la región en la megarreforma para garantizar su voto a favor en la Cámara Alta.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast dejó en claro que la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco no serán incluidas en la Ley de Reconstrucción Nacional, conocida como megarreforma, tras el paso del sistema frontal que dejó más de 1.300 damnificados, además de activación de quebradas, cortes de caminos y localidades aisladas.

En una reunión con autoridades locales y ministros en Coquimbo, el mandatario sostuvo que no sumarán nuevas regiones a la iniciativa que actualmente está siendo vista en el Senado.

“No queremos innovar y no vamos a innovar en este proyecto de ley, que para nosotros de verdad es muy urgente, porque implica los fondos para la reconstrucción que faltan para Valparaíso y los que se van a aplicar a Biobío y Ñuble”, declaró el presidente Kast.

El jefe de Estado respondió así a las peticiones de los senadores de la zona, Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI), de considerar a la región en la megarreforma para garantizar su voto a favor en la Cámara Alta.

Ante esto, José Antonio Kast precisó que la discusión sobre la entrega de recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo y Huasco debe darse a través de la Ley de Presupuestos.

“Ya comenzaremos el debate prelegislativo presupuestario para poder allegar los recursos necesarios. Reiterar lo que dice el ministro de Hacienda: tendremos que ahorrar en algunas cosas para invertir en otras. La situación fiscal de Chile todos la conocemos”, puntualizó.

Sobre la discusión de la megarreforma, el presidente Kast reiteró que “vamos a seguir adelante con la tramitación legislativa que quedó a una votación en el Senado. Queremos avanzar en eso y después vamos a avanzar en el tema de la discusión presupuestaria y asegurar que los fondos no van a faltar y que ningún ciudadano de una región o una comuna afectada por un desastre natural va a quedar aislado o va a quedar solo”.