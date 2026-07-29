Caso Factop: Alvaro Jalaff reconoce pago de $400 millones a Luis Hermosilla y logra condena en libertad

El fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda precisó que Jalaff entregó “información de mucha relevancia para el efecto de realizar imputaciones a otras personas por otros delitos”.

AGENCIA UNO

Alvaro Jalaff, ex socio del Grupo Patio, enfrentó un juicio abreviado en el Caso Factop-Audios, reconociendo el pago de $400 millones al abogado Luis Hermosilla para lograr la aprobación de un proyecto inmobiliario-industrial por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ante esto, el ejecutivo recibió una pena de 5 años de libertad vigilada intensiva y una multa de $700 millones; de los cuales $200 millones corresponden a la arista vista por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y otros $550 millones por el Servicio de Impuestos de Internos (SII).

Esta resolución fue destacada por el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, quien precisó que Jalaff entregó “información de mucha relevancia para el efecto de realizar imputaciones a otras personas por otros delitos (…) como también efectivamente ha tenido una participación de distintas maneras en todos los delitos (financieros) que mencioné anteriormente, con algunos de ellos como cómplice y otros como autor”.

Esta mirada fue compartida por el abogado Jorge Gálvez, representante del fondo inglés Global, quien puntualizó que “como querellantes, estamos muy conformes con que el Sr. Álvaro Jalaff haya sido condenado y valoramos que haya rebajado su condena, en base a las compensaciones económicas que hizo a las víctimas del fraude de Factop”.

Caso Factop

Según el Ministerio Público, entre 2019 y 2021, Alvaro Jalaff autorizó traspasos por $1.054 millones desde Parque Capital a Factop, recursos que finalmente terminaron en su bolsillo, lo que dio lugar a una querella del Grupo Patio por administración desleal, mientras que el Servicio de Impuestos Internos lo acusó de delito tributario por el uso de facturas falsas por $160 millones.

En esta línea, Jalaff reconoció el pago de $400 millones al abogado Luis Hermosilla, incluyendo más de $200 millones en efectivo, para que agilizara la aprobación de Parque Capital ante las autoridades correspondientes.

“En total a Luis Hermosilla le pagué el equivalente a 10 mil UF por destrabar el proyecto Parque Capital. De ellas, aproximadamente 6 mil UF se le entregaron en dinero en efectivo y las restantes 4 mil UF por la vía de compensarlo con la deuda que él tenía con Factop”, precisó el ejecutivo ante Fiscalía.

Esto, para que Hermosilla realizara gestiones ante Andrés Chadwick y así influir sobre el entonces ministro Felipe Ward y el otrora seremi Manuel José Errázuriz Table para conseguir informes favorables para el proyecto.