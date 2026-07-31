Las tres regiones que podrían registrar tormentas, fuertes vientos e incluso tornados este fin de semana

La condición podría registrarse durante la tarde y noche de este sábado debido a la inestabilidad atmosférica.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por la probabilidad de tormentas asociadas a nubes con características tornádicas en sectores del sur del país durante la tarde y noche de este sábado 1 de agosto, en medio del sistema frontal que continúa afectando a varias regiones.

De acuerdo con el organismo, la condición podría presentarse en zonas del litoral, la cordillera de la Costa y el valle de las regiones de La Araucanía y Los Ríos, además del valle de la región de Los Lagos.



El fenómeno está asociado a un escenario de inestabilidad atmosférica que favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical.

Estas nubes, conocidas como cumulonimbos, pueden generar tormentas eléctricas, intensas ráfagas de viento, caída de granizo y, de manera localizada, tornados o trombas marinas, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a adoptar medidas de prevención, como permanecer en el nivel más bajo de una vivienda, mantenerse alejado de ventanas y evitar permanecer en espacios abiertos durante el desarrollo del fenómeno.

Asimismo, el organismo recordó que, en caso de encontrarse al aire libre, lo recomendable es proteger la cabeza y el cuello y buscar un lugar seguro. Si la emergencia ocurre mientras una persona conduce, Senapred advierte que se debe buscar refugio, ya que “el desplazamiento de un tornado es incierto”.

Para quienes se encuentren en el borde costero, la autoridad también hizo un llamado a extremar las precauciones. En ese contexto, señaló que “si vas por el borde costero y observas en el mar la formación de una tromba marina, aléjate del lugar. Ésta podría llegar a tierra”.