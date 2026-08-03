Corte de Apelaciones ratifica absolución de Claudio Crespo en caso Gatica y Fiscalía evalúa recurso de queja

La defensa de Crespo celebró que se trató de un fallo unánime, mientras que la Fiscalía valoró que la resolución inicial reconoce al exuniformado como el autor de los disparos que cegaron a Gatica.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este lunes el dictamen emitido en enero de este año que absolvió al excarabinero Claudio Crespo de las lesiones que cegaron al hoy diputado Gustavo Gatica en una de las manifestaciones de 2019.

Pese a que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal estableció que Crespo fue autor de los disparos que cegaron a Gatica, aplicó retroactivamente la Ley Nain Retamal que establece la defensa legítima privilegiada de las policías. También, el tribunal consideró que el entonces estudiante de psicología había lanzado una piedra hacia donde estaban los uniformados. Desde la defensa de Gatica apelaron a esta resolución y hoy, después de casi siete meses, se conoció el dictamen definitivo, pues ya no hay más instancias de apelación.

El abogado Pedro Orthusteguy celebró el fallo de la Corte de Apelaciones, que contó con respaldo unánime. “El triunfo absoluto, unánime, limpio e inapelable pone un broche de oro a ¡¡6 años!! de injusta y errónea persecución penal a Claudio Crespo“, manifestó en X.

La fiscal Ximena Chong, si bien reconoció que este fallo no es apelable, adelantó que están evaluando interponer un recurso de queja. “Es algo que, evidentemente, tenemos que estudiar. En este momento, la resolución del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal está firme”, dijo.

“Evidentemente, respetamos esta decisión y nos quedamos con, al menos, que la decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado señor Claudio Crespo, en el sentido de que él no era el autor del disparo que lesionó y termina con la ceguera del señor Gustavo Gatica Villarroel”, zanjó.