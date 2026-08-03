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Revés para Manuel Monsalve: revocan cambio de medida cautelar

El exsubsecretario del Interior deberá volver al arresto domiciliario total, luego de que pasaran solo 11 días de la rebaja de su cautelar.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sufrió un revés judicial este lunes, luego de que se le revocara el cambio en su medida cautelar.

La exautoridad solamente alcanzó a estar 11 días con la medida de arresto domiciliario nocturno. El pasado jueves 23 de julio el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago modificó el arresto domiciliario total bajo el que se encontraba el exmilitante del PS, quien es investigado por los delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna de esa cartera.

Bajo este contexto, el fiscal Centro Norte Marcelo Borbarán, anunció que evaluarían la posibilidad de apelar en el tribunal de alzada capitalino.

Tras ello, el Ministerio Público resolvió apelar, y este lunes, la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras escuchar los alegatos de José Pérez Calaf (Fiscalía), Víctor Providel (defensor de Monsalve) y de María Elena Santibáñez (abogada querellante), acogió el recurso del ente persecutor y resolvió que Manuel Monsalve debe volver al arresto domiciliario total.

El fallo fue dividido, ya que fueron dos votos a favor (ministra Jenny Book y el ministro Christian Carvajal) y uno en contra (ministro Guillermo Rodríguez).

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Rafael Gumucio