“Pedazo de mier…”: diputada Santelices acusa amenazas de Renato Garín, difunde fuerte audio, y este sería el origen de la disputa

La republicana difundió un audio atribuido a Garín donde se escuchan fuertes insultos, junto con acusarlo de “hostigamiento”.

Durante este lunes, la diputada del Partido Republicano, Macarena Santelices, acusó ser víctima de amenazas de parte del exparlamentario Renato Garín y difundió un audio de grueso calibre.

“Hoy es lunes 3 de agosto, son las 7 de la mañana, y antes de comenzar mi jornada quise dejar este registro, porque la semana pasada fui objeto de graves acusaciones“, comenzó diciendo la legisladora a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Santelices comentó que en un principio optó por no contestar porque considera que “cuando uno ha actuado de manera correcta, no tiene de qué defenderse”. No obstante, afirmó que la situación cambió tras recibir llamadas telefónicas durante la madrugada.

“El fin de semana se cruzó la línea. Comencé a recibir llamados pasadas la una de la mañana y amenazas contra mi familia. Por eso estoy haciendo este video, porque este tipo de hostigamiento e intimidación no lo podemos permitir”, sostuvo.

Junto a ello, la diputada republicana difundió un audio atribuido a Renato Garín, en el que se escuchan insultos y amenazas. “Sigue imitándome… Te lo juro que te la voy a devolver durante años y meses”, se escucha.

En este marco, la parlamentaria enfatizó: “En política las ideas las debemos combatir con argumentos. No más violencia política, ni intimidación ni amenazas“.

Posteriormente, Santelices publicó una captura de una conversación de WhatsApp y señaló: “Solicito públicamente al Sr. Renato Garín que deje de enviarme mensajes a la 1:00 de la madrugada y, sobre todo, de enviar mensajes intimidatorios a mi familia”.

A lo que añadió: “Tenemos respaldo de todo: escritos y audios. Todo tiene un límite. Si debemos tomar acciones como familia, lo haremos”.

Ante esto, el periodista de Porcel TV, Gonzalo Feito, calificó el hecho como “grave”, lo cual generó la rápida respuesta de Garín. “Qué es lo grave? no quiere recibir mensajes? tiene que bloquear o dejar de poner su teléfono en los escritos que manda a tribunales públicos“.

En este marco, también salió al paso el diputado republicano Luis Sánchez, quien escribió: “Grotesco trato de Garin a Santelices. Una cosa son las diferencias políticas y otra es caer en la conducta violenta. Todo mi apoyo Maca”.

Frente a esto, Garín volvió a arremeter: “Me veo forzado a denunciar en Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados a Sanchez y quienes repliquen sus conductas. No solo mienten y ayudan a una mentirosa, sino que se inmiscuyen en el robo de propiedad intelectual”.

El origen de la disputa entre Renato Garin y Macarena Santelices

En el programa Sin Filtros, Garin en su rol como panelista, explicó que el esposo de la diputada, Leonardo Prieto, está haciendo una “competencia desleal” con la creación del programa Próceres que se graba en TVN, con el objetivo de “terminar” con Sin Filtros.

Según Garín, en la campaña de Santelices a gobernadora de la RM, “con la productora del Yeti Costabal que hoy día es Secom, compite contra Panchito Orrego (…) Panchito Orrego hizo una gran campaña porque lo apoyó el Uruguayo (Gastón Calcagno) legalmente. El Servel aprobó las facturas del Uruguayo, no así las del Yeti”.

“Entonces, el Yeti, con Prieto, dijeron ah, no es que Panchito Orrego le haya ganado a la Maquita Santelices, no, Sin Filtros nos ganó. Y desde ese día, porque ya confirmé todo (…) Prieto se propuso terminar con este programa”, comentó.

En este marco, acusó a la congresista de enviar un correo al Tribunal de Elecciones (Tricel), redactando “un triste mensaje, pidiendo ser atendida, por fuera del procedimiento, por don Arturo Prado Puga, para explicarle según ella una situación de resoluciones del Servel que afecta a más de 100 candidatos de las últimas elecciones 2025″.

Tras ello, Garín se dirigió directamente a la pantalla para enviar un mensaje a Santelices: “Tú no me vas a dar clases a mí de lo que es una república, Macarena Santelices Caña, nieta de Pinochet. Este país tiene 500 años de historia ¿ya?, familias castellanas y vascas, deberías saberlo que todo es público”.

La imitación de la polémica