Jorge Quiroz celebra Imacec de junio: “Muchos pensaban que estábamos en recesión técnica”

Jorge Quiroz declaró que espera una segunda mitad del año “muy dinámico”, pero no quiso adelantar si habrá un cambio en las proyecciones de Hacienda para este 2026.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, destacó los números del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio, que se situó en 2,4%, cortando así una racha de cinco meses con resultados negativos.

“Tuvimos una buena noticia hoy”, dejó en claro Quiroz, quien puntualizó que “mucha gente pensaba que estábamos en recesión técnica. Ustedes recordarán que ya hace unos 20 días dijimos que no, que junio era un mes que se veía positivo, y bastante positivo”.

Quiroz indicó que “es importante señalar que este crecimiento está por sobre toda la expectativa del mercado y estamos muy conformes con ello”.

Para el titular de Hacienda, “esto significa que la economía está volviendo a crecer y es una buena noticia. Pero ustedes bien saben que a nosotros no nos interesa y nunca nos va a interesar un dato puntual, sino que nos interesa el crecimiento de largo plazo. Y para eso creo que la novedad más relevante sigue siendo lo que vamos a terminar de aprobar esta semana con la ley de Reconstrucción”.

En esta línea, Jorge Quiroz declaró que espera una segunda mitad del año “muy dinámico”, pero no quiso adelantar si habrá un cambio en las proyecciones de Hacienda para este 2026.

“El informe de finanzas públicas hablamos de un crecimiento de 1,8% (para 2026) y todavía lo mantenemos”, sentenció.