Becas Chile: 1.666 profesionales mantienen una deuda de $92 mil millones con el Estado

Asimismo, en 2027 vence el plazo de retorno al país para 990 becas, donde están en riesgo $82,7 mil millones de pesos.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación dio a conocer los resultados de la revisión integral del programa Becas Chile, encargada por la ministra Ximena Lincolao al asumir su cargo, donde 1.666 personas mantienen incumplimientos con el Estado por $92 mil millones.

Según el análisis, Becas Chile adjudicó 12.589 subvenciones a 11.340 personas, por un total de $688 mil millones. Del total de beneficiarios, el 33% cumplió sus obligaciones, el 46% se encuentra en etapas de retribución, período de gracia o con beneficios vigentes, y el 14% mantiene un incumplimiento declarado.

“Este beneficio conlleva compromisos claros, entre ellos el pago, el envío correcto de la documentación y la actualización oportuna del estatus, tal como se estableció en los contratos firmados por quienes lo recibieron. El cumplimiento de estos compromisos es, ante todo, un acto de justicia con el 86% de los becarios que sí cumplen, y una forma de retribuir al país como corresponde”, afirmó la ministra Lincolao.

El análisis identificó, además, un riesgo de potenciales pérdidas para el Estado si se mantienen las tendencias de comportamiento observadas en el grupo de becarios deudores. En particular, se han desembolsado $481 mil millones en becarios cuyo cumplimiento futuro representa un riesgo si no se revierte esta tendencia.

Asimismo, en 2027 vence el plazo de retorno al país para 990 becas, donde están en riesgo $82,7 mil millones de pesos.

“A raíz de las gestiones realizadas por esta administración, la cifra de incumplimiento, desde el 10 de junio en que se anunció esta revisión, bajó de más de 2 mil a 1.666 personas. Queremos que los becados regularicen su pago y que la inversión que el país hizo en ellos, sea devuelta correctamente”, agregó la ministra.

En vista de estos antecedentes, la cartera liderada por Ximena Lincolao puntualizó que se mantiene la suspensión temporal de la convocatoria 2026 de Becas Chile para programas de magíster y postdoctorado en el extranjero, mientras que las becas de doctorado de Becas Chile y magíster nacionales, se mantienen funcionando con normalidad.

“Este programa se creó en 2008 y el panorama actual, 18 años más tarde, es muy diferente. Lo que viene ahora es una revisión completa del diseño de este instrumento. Queremos continuar generando capital humano altamente capacitado para Chile, en aquellas áreas que son estratégicas para nuestro desarrollo. Por ende, vamos a avanzar en la incorporación de mecanismos de priorización de los programas, además de robustecer el seguimiento desde el otorgamiento de la beca y posterior cobro, y no solo al vencimiento del plazo de retribución”, agregó la ministra.

El plan contempla, además, el fortalecimiento de los mecanismos de pago para asegurar que cada desembolso corresponda con precisión a los beneficios establecidos en la normativa, junto con una evaluación conjunta con el Ministerio de Educación para ampliar el acceso del programa a estudiantes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.